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Как петербургский шеф-повар стал магнитным рыбаком
Как петербургский шеф-повар стал магнитным рыбаком «В центре за два-три часа можно до 1000 рублей мелочью выловить»
Как петербургский шеф-повар стал магнитным рыбаком

Как петербургский шеф-повар стал магнитным рыбаком
«В центре за два-три часа можно до 1000 рублей мелочью выловить»

Цены на рыбу могут вырасти из-за запрета ФСБ на использование иностранных судов

Только в Северном бассейне на иностранный транспорт приходится около 70 % всего флота

Цены на рыбу могут вырасти из-за запрета ФСБ на использование иностранных судов
Только в Северном бассейне на иностранный транспорт приходится около 70 % всего флота

Как изменится парк «Усадьба Люблино» в этом году

Парк благоустроят для рыбаков, спортсменов, детей и молодоженов

Как изменится парк «Усадьба Люблино» в этом году
Парк благоустроят для рыбаков, спортсменов, детей и молодоженов

МЧС будет спасать рыболовов с помощью снегоболотоходов

Теперь спасатели смогут быстро передвигаться по тонкому льду

МЧС будет спасать рыболовов с помощью снегоболотоходов
Теперь спасатели смогут быстро передвигаться по тонкому льду

В Крылатском пройдёт «День рыбака»

На фестивале можно будет поймать и приготовить рыбу, а также посетить мастер-классы

В Крылатском пройдёт «День рыбака»
На фестивале можно будет поймать и приготовить рыбу, а также посетить мастер-классы

Москву-реку обещают очистить для безопасного купания и ловли рыбы

На реке планируется установить 53 очистных сооружения, часть которых будут готовы к 2018 году

Москву-реку обещают очистить для безопасного купания и ловли рыбы
На реке планируется установить 53 очистных сооружения, часть которых будут готовы к 2018 году

На Старом Арбате открывается музей истории аквариумистики

Среди экспонатов — водолазное оборудование начала XIX века, советские аквариумы, черепахи и рыба «с человеческими зубами»

На Старом Арбате открывается музей истории аквариумистики
Среди экспонатов — водолазное оборудование начала XIX века, советские аквариумы, черепахи и рыба «с человеческими зубами»

Как на ладони: 14 iPhone-приложений для Москвы
Как на ладони: 14 iPhone-приложений для Москвы Магазины с органической едой и легальные парковки, маршруты общественного транспорта и лучшие места для рыбалки — The Village собрал приложения для iPhone, которые будут полезны в Москве.
Как на ладони: 14 iPhone-приложений для Москвы

Как на ладони: 14 iPhone-приложений для Москвы
Магазины с органической едой и легальные парковки, маршруты общественного транспорта и лучшие места для рыбалки — The Village собрал приложения для iPhone, которые будут полезны в Москве.

За гранью "Тайны" На седьмой день осени - сугубо ностальгическое настроение. И ностальгия эта связана со стремительным уходом столь жаркого, празднично-разгельдяйского лета. Остались от которого рожки да ножки, то есть фотографии и воспоминания о бесконечных вечеринках на загородных пляжах. Лично мне отдать должное хочется особенному месту - клубу-ресторану "Тайна" на берегу Финского залива. Ибо давно...

За гранью "Тайны"
На седьмой день осени - сугубо ностальгическое настроение. И ностальгия эта связана со стремительным уходом столь жаркого, празднично-разгельдяйского лета. Остались от которого рожки да ножки, то есть фотографии и воспоминания о бесконечных вечеринках на загородных пляжах. Лично мне отдать должное хочется особенному месту - клубу-ресторану "Тайна" на берегу Финского залива. Ибо давно...