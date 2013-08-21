16 ноября, вторник
Москва
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться

Площадь «Мега Теплый Стан» вырастет на 35 % (обновлено)

На это потратят миллиарды рублей

Площадь «Мега Теплый Стан» вырастет на 35 % (обновлено)
На это потратят миллиарды рублей

Big Bang Data: 6 проектов студентов «Стрелки», которые помогут преобразить Москву
Big Bang Data: 6 проектов студентов «Стрелки», которые помогут преобразить Москву Онлайн-просмотр курсовых работ выпускников.
Big Bang Data: 6 проектов студентов «Стрелки», которые помогут преобразить Москву

Big Bang Data: 6 проектов студентов «Стрелки», которые помогут преобразить Москву
Онлайн-просмотр курсовых работ выпускников.

Съезды на МКАД заново пронумеровали

В соответствии с километражом.

Съезды на МКАД заново пронумеровали
В соответствии с километражом.

Съезды с МКАД пронумеруют по километрам

Съезды с МКАД будут нумеровать по часовой стрелке в соответствии с показаниями километровых столбиков.

Съезды с МКАД пронумеруют по километрам
Съезды с МКАД будут нумеровать по часовой стрелке в соответствии с показаниями километровых столбиков.