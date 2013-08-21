Площадь «Мега Теплый Стан» вырастет на 35 % (обновлено) На это потратят миллиарды рублей
Big Bang Data: 6 проектов студентов «Стрелки», которые помогут преобразить Москву Онлайн-просмотр курсовых работ выпускников.
Big Bang Data: 6 проектов студентов «Стрелки», которые помогут преобразить Москву Онлайн-просмотр курсовых работ выпускников.
Съезды на МКАД заново пронумеровали В соответствии с километражом.
Съезды с МКАД пронумеруют по километрам
Съезды с МКАД будут нумеровать по часовой стрелке в соответствии с показаниями километровых столбиков.