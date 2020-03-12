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Планеты в парке «Сокольники» огородили забором

Чтобы спасти их от прыгающих вандалов

Планеты в парке «Сокольники» огородили забором
Чтобы спасти их от прыгающих вандалов