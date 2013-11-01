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В ночь на 12 марта в Петербурге разведут Володарский мост
Город начинает подготовку к навигации
В ночь на 12 марта в Петербурге разведут Володарский мост Город начинает подготовку к навигации
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Поле стадиона «Санкт-Петербург» выкатили на улицу Сегодня конструкцию должны закатить обратно
Петроградский районный суд закрыли из-за разлива ртути Разлив ртути произошел 14 октября
Большая квартира со светской гостиной в Толстовском доме (Петербург) Сочетание классики и современного искусства на месте бывшей коммуналки
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Лаконичная квартира в шведском стиле в новом доме на Петроградской стороне (Петербург) Планируя ремонт и дизайн, хозяйка вдохновлялась организацией жилых пространств в Гётеборге
На январские рейсы «Аллегро» продают билеты за 16 евро
На январские рейсы «Аллегро» можно купить билеты со скидкой
На январские рейсы «Аллегро» продают билеты за 16 евро На январские рейсы «Аллегро» можно купить билеты со скидкой
Выход в город: 3 гастрономических маршрута по Петербургу Недорогие кафе с необычной шавермой и фалафелем, тапас-бар, ресторан новой русской кухни, терраса на крыше с кухней Ивана Березуцкого и ещё более десятка заведений, открывшихся за последний год
В Стрельне вновь заработает кемпинг для путешествующих в домах на колёсах
В Стрельне вновь заработает кемпинг для путешествующих в домах на колёсах. Baltic Parking на территории «Дворца конгрессов» закрывали на полтора года из-за саммита
В Стрельне вновь заработает кемпинг для путешествующих в домах на колёсах В Стрельне вновь заработает кемпинг для путешествующих в домах на колёсах. Baltic Parking на территории «Дворца конгрессов» закрывали на полтора года из-за саммита
Зависит ли подсветка купола дома «Зингер» от настроения Дурова? Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы, которыми задаются горожане.
Китайцы построят в Купчине парк аттракционов
Комитет по инвестициям подобрал место для парка аттракционов, который построят по примеру Tivoli в Копенгагене — у КАД во Фрунзенском районе.
Китайцы построят в Купчине парк аттракционов Комитет по инвестициям подобрал место для парка аттракционов, который построят по примеру Tivoli в Копенгагене — у КАД во Фрунзенском районе.
Гид The Village: Где покупать ёлочные украшения The Village выбрал 10 магазинов, где можно приобрести игрушки для ёлки.
В Петербург пришла псковская сеть фастфуда Tasty Burger
В Петербург пришла псковская сеть фастфуда Tasty Burger. Первая точка уже открылась на Сенной площади — комбо-обед там стоит 99 рублей.
В Петербург пришла псковская сеть фастфуда Tasty Burger В Петербург пришла псковская сеть фастфуда Tasty Burger. Первая точка уже открылась на Сенной площади — комбо-обед там стоит 99 рублей.
На Суворовском проспекте открылось Kroo Cafe
На Суворовском проспекте открылось Kroo Cafe — заведение с собственной кондитерской и блюдами французской кухни в меню.
На Суворовском проспекте открылось Kroo Cafe На Суворовском проспекте открылось Kroo Cafe — заведение с собственной кондитерской и блюдами французской кухни в меню.
В «Улыбке радуги» появилась первая в Петербурге касса самообслуживания
Сеть магазинов косметики и парфюмерии «Улыбка радуги» открыла первую в Петербурге кассу самообслуживания.
В «Улыбке радуги» появилась первая в Петербурге касса самообслуживания Сеть магазинов косметики и парфюмерии «Улыбка радуги» открыла первую в Петербурге кассу самообслуживания.
Новое место: Спорт-бар «Маяк» Спортивный бар, открытый ресторатором Михаилом Орловым по соседству с его же Tony's Kitchen, — с трансляциями матчей, бильярдом и интернациональным меню.
Основатели сети Mr. Chan открыли сервис доставки еды
Основатели петербургской сети Mr.Chan запустили сервис доставки еды из ресторанов и кафе Петербурга и Москвы. Уже сейчас база насчитывает 400 заведений.