Выход в город: 3 гастрономических маршрута по Петербургу Недорогие кафе с необычной шавермой и фалафелем, тапас-бар, ресторан новой русской кухни, терраса на крыше с кухней Ивана Березуцкого и ещё более десятка заведений, открывшихся за последний год