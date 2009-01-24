Микс-салат с перепелками Люблю европейскую кухню за простоту, полезность и вкусность. На какие-то особые кулинарные подвиги времени и сил у меня не бывает, а вот летние свежие салаты на ужин – это моя страсть. Поэтому поделюсь с вами рецептом одного изящного по вкусу и виду салата, который, помимо прочего, еще и очень вкусный. Я нашла его в интернете, опробовала и подсадила на него друзей. Плюс ко всем...