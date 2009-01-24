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Не доедать салаты после Нового года

Специалисты напомнили об ограниченном сроке хранения готовых блюд

Не доедать салаты после Нового года
Специалисты напомнили об ограниченном сроке хранения готовых блюд

Регионы с самым дорогим и дешевым оливье

Данные Росстата и производителей на цены ингредиентов разошлись

Регионы с самым дорогим и дешевым оливье
Данные Росстата и производителей на цены ингредиентов разошлись

16 блюд и 5 коктейлей для домашней вечеринки
16 блюд и 5 коктейлей для домашней вечеринки В итоговой подборке The Village — рецепты пяти зимних салатов, пяти рождественских десертов, шести необычных хот-догов и пяти коктейлей для домашней вечеринки
16 блюд и 5 коктейлей для домашней вечеринки

16 блюд и 5 коктейлей для домашней вечеринки
В итоговой подборке The Village — рецепты пяти зимних салатов, пяти рождественских десертов, шести необычных хот-догов и пяти коктейлей для домашней вечеринки

Тайский салат с тёплой говядиной шеф-повара Мортена Нельсена
Тайский салат с тёплой говядиной шеф-повара Мортена Нельсена Шеф-повар группы ресторанов Benjarong в Таиланде рассказал The Village, как приготовить тайский салат с тёплой говядиной
Тайский салат с тёплой говядиной шеф-повара Мортена Нельсена

Тайский салат с тёплой говядиной шеф-повара Мортена Нельсена
Шеф-повар группы ресторанов Benjarong в Таиланде рассказал The Village, как приготовить тайский салат с тёплой говядиной

Производственный процесс: Как делают салаты для McDonald's
Производственный процесс: Как делают салаты для McDonald's The Village выясняет, как делают простые вещи. Сегодня — салаты и овощи «Белая дача», которые поставляются в рестораны самой известной сети фастфуда
Производственный процесс: Как делают салаты для McDonald's

Производственный процесс: Как делают салаты для McDonald's
The Village выясняет, как делают простые вещи. Сегодня — салаты и овощи «Белая дача», которые поставляются в рестораны самой известной сети фастфуда

Невкусный Париж Елена Мукосей о поиске хороших ресторанов в Париже

Невкусный Париж
Елена Мукосей о поиске хороших ресторанов в Париже

Рецепты шефов: Тёплый салат из утиной грудки магре Бренд-шеф французских кафе «Жан-Жак» в Петербурге Виталий Мурачев рассказал The Village, как приготовить тёплый салат «Салардез» из утиной грудки магре.

Рецепты шефов: Тёплый салат из утиной грудки магре
Бренд-шеф французских кафе «Жан-Жак» в Петербурге Виталий Мурачев рассказал The Village, как приготовить тёплый салат «Салардез» из утиной грудки магре.

Рецепты шефов: Летний салат с яйцом-пашот Бренд-шеф сети ресторанов Ginza Project рассказал The Village, как приготовить летний салат из сезонных овощей в сметане с яйцами-пашот.

Рецепты шефов: Летний салат с яйцом-пашот
Бренд-шеф сети ресторанов Ginza Project рассказал The Village, как приготовить летний салат из сезонных овощей в сметане с яйцами-пашот.

Рецепты шефов: Салат из свежих овощей с ростбифом Шеф-повар кафе-кондитерской «Счастье» Дмитрий Решетников рассказывает, как приготовить лёгкий салат из свежих овощей, кореньев и проростков под азиатским соусом с филе говядины.

Рецепты шефов: Салат из свежих овощей с ростбифом
Шеф-повар кафе-кондитерской «Счастье» Дмитрий Решетников рассказывает, как приготовить лёгкий салат из свежих овощей, кореньев и проростков под азиатским соусом с филе говядины.

Рецепты шефов: Салат с индейкой, виноградом, сыром грюйер и орехами пекан Шеф-повар бургер-бара «11/1» Франк Саррия рассказывает, как приготовить салат с филе запечённой индейки, виноградом, сыром грюйер и орехами пекан и заправкой из винного уксуса и масла миндаля.

Рецепты шефов: Салат с индейкой, виноградом, сыром грюйер и орехами пекан
Шеф-повар бургер-бара «11/1» Франк Саррия рассказывает, как приготовить салат с филе запечённой индейки, виноградом, сыром грюйер и орехами пекан и заправкой из винного уксуса и масла миндаля.

Рецепты шефов: Цитрусовый салат с гребешками Шеф-повар ресторана Nobu Бенджамин Ошер рассказывает, как приготовить цитрусовый салат с гребешками.

Рецепты шефов: Цитрусовый салат с гребешками
Шеф-повар ресторана Nobu Бенджамин Ошер рассказывает, как приготовить цитрусовый салат с гребешками.

Цезарь без вреда для талии Не оригинальный рецепт, но ингредиенты те же. Главное - без вреда для талии!;))

Цезарь без вреда для талии
Не оригинальный рецепт, но ингредиенты те же. Главное - без вреда для талии!;))

Салат из картошки с перепелиными яйцами Майонез для заправки салата можно приготовить самостоятельно по приведенному здесь рецепту. Оказывается, это совсем не сложно, и к тому же, такой майонез полезнее покупного. :)

Салат из картошки с перепелиными яйцами
Майонез для заправки салата можно приготовить самостоятельно по приведенному здесь рецепту. Оказывается, это совсем не сложно, и к тому же, такой майонез полезнее покупного. :)

Овощной салат с тунцом Импровизация на тему овощного салата. Тунец можно заменить мясом птицы, ветчиной или любым другим компонентом по вашему вкусу. Получаем по-летнему легкий, но при этом сытный салат.

Овощной салат с тунцом
Импровизация на тему овощного салата. Тунец можно заменить мясом птицы, ветчиной или любым другим компонентом по вашему вкусу. Получаем по-летнему легкий, но при этом сытный салат.

Микс-салат с перепелками Люблю европейскую кухню за простоту, полезность и вкусность. На какие-то особые кулинарные подвиги времени и сил у меня не бывает, а вот летние свежие салаты на ужин – это моя страсть. Поэтому поделюсь с вами рецептом одного изящного по вкусу и виду салата, который, помимо прочего, еще и очень вкусный. Я нашла его в интернете, опробовала и подсадила на него друзей. Плюс ко всем...

Микс-салат с перепелками
Люблю европейскую кухню за простоту, полезность и вкусность. На какие-то особые кулинарные подвиги времени и сил у меня не бывает, а вот летние свежие салаты на ужин – это моя страсть. Поэтому поделюсь с вами рецептом одного изящного по вкусу и виду салата, который, помимо прочего, еще и очень вкусный. Я нашла его в интернете, опробовала и подсадила на него друзей. Плюс ко всем...

Летний салат с семгой Когда на улице стоит такая жара, то хочется чего-то легкого. Как-то я попробовала в Прайм Старе салат с семгой и решила сделать такой же дома, немного его изменив под себя.

Летний салат с семгой
Когда на улице стоит такая жара, то хочется чего-то легкого. Как-то я попробовала в Прайм Старе салат с семгой и решила сделать такой же дома, немного его изменив под себя.

Салат из цельнозерновой пасты и брокколи
Салат из цельнозерновой пасты и брокколи Одна из многочисленных вариаций на тему. Состав овощей, как вы понимаете, можно варьировать практически бесконечно)
Салат из цельнозерновой пасты и брокколи

Салат из цельнозерновой пасты и брокколи
Одна из многочисленных вариаций на тему. Состав овощей, как вы понимаете, можно варьировать практически бесконечно)

Свежие салаты, свежие идеи Российская компания «Белая дача» запустила новую линию продукции – свежие мытые салаты. Как известно, каким бы продукт ни был великолепным, вкусным, аппетитным и безвредным, чтобы его продать, нужно его сперва как следует разрекламировать. Ну, а хорошую рекламу производят солидные компании, такова, например, Wolff Olins. Теперь внимание на экраны, вашему вниманию предлагается рекламная...

Свежие салаты, свежие идеи
Российская компания «Белая дача» запустила новую линию продукции – свежие мытые салаты. Как известно, каким бы продукт ни был великолепным, вкусным, аппетитным и безвредным, чтобы его продать, нужно его сперва как следует разрекламировать. Ну, а хорошую рекламу производят солидные компании, такова, например, Wolff Olins. Теперь внимание на экраны, вашему вниманию предлагается рекламная...

Салат из капусты с грейпфрутом Этот салат отлично подойдет к мясным блюдам или для тех кто на диете.Изюм я не люблю,но из-за этого салата полюбила.)Прошу прощения что нет картинок и на превью только грейпфрут.

Салат из капусты с грейпфрутом
Этот салат отлично подойдет к мясным блюдам или для тех кто на диете.Изюм я не люблю,но из-за этого салата полюбила.)Прошу прощения что нет картинок и на превью только грейпфрут.

Салат кускус Наконец-то и я добралась до своего любимого потока на луке.

Салат кускус
Наконец-то и я добралась до своего любимого потока на луке.

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ