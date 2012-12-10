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Новости

На Новослободской открылся третий салон «Москвичка Nails»

Маникюр и педикюр делают в четыре руки

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Новости

На Новослободской открылся третий салон «Москвичка Nails» Маникюр и педикюр делают в четыре руки

Новости

В Большом Козихинском переулке открылся второй салон «Москвичка Nails»

Классический маникюр стоит 500 рублей

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Новости

В Большом Козихинском переулке открылся второй салон «Москвичка Nails» Классический маникюр стоит 500 рублей

Новости

В Пожарском переулке открылся салон Bouquet с эксклюзивной парфюмерией

Раньше он находился на Кузнецком Мосту

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Новости

В Пожарском переулке открылся салон Bouquet с эксклюзивной парфюмерией Раньше он находился на Кузнецком Мосту

Новости

На Мясницкой открылась вторая парикмахерская «Тут стригут»

В салоне используют только органические средства от брендов Aveda и Kevin Murphy

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Новости

На Мясницкой открылась вторая парикмахерская «Тут стригут» В салоне используют только органические средства от брендов Aveda и Kevin Murphy

Новости

Салон «Москвичка Nails» на Цветном

Классический маникюр стоит 500 рублей

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Новости

Салон «Москвичка Nails» на Цветном Классический маникюр стоит 500 рублей

Новости

На Рочдельской улице открылся салон красоты Organic Woman Beauty & Aveda

Здесь делают макияж, маникюр, стрижки, коррекцию бровей и процедуры по уходу

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Новости

На Рочдельской улице открылся салон красоты Organic Woman Beauty & Aveda Здесь делают макияж, маникюр, стрижки, коррекцию бровей и процедуры по уходу

Слабослышащая девушка-стилист — о жизни и работе в Москве
Люди в городе

Слабослышащая девушка-стилист — о жизни и работе в Москве«Поначалу общаться с клиентами было тяжело»

Люди в городе

Слабослышащая девушка-стилист — о жизни и работе в Москве «Поначалу общаться с клиентами было тяжело»

Сервис

На Большой Бронной открылся салон Brow&beauty bar

В салоне есть услуги как для женщин, так и для мужчин

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Сервис

На Большой Бронной открылся салон Brow&beauty bar В салоне есть услуги как для женщин, так и для мужчин

Новое место

В Москве открывается лаборатория окрашивания Сolor Bar Colba

Здесь предлагают индивидуальное окрашивание и лечебные процедуры для волос, а также макияж и маникюр

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Новое место

В Москве открывается лаборатория окрашивания Сolor Bar Colba Здесь предлагают индивидуальное окрашивание и лечебные процедуры для волос, а также макияж и маникюр

Новое место

На «Цветном бульваре» открылся салон красоты Main Point

Для тех, кто спешит, в салоне предлагают объединить несколько услуг

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Новое место

На «Цветном бульваре» открылся салон красоты Main Point Для тех, кто спешит, в салоне предлагают объединить несколько услуг

Новое место

На Покровке открылась парикмахерская «Рябчик»

В салоне предоставляют парикмахерские услуги, а также маникюр и макияж

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Новое место

На Покровке открылась парикмахерская «Рябчик» В салоне предоставляют парикмахерские услуги, а также маникюр и макияж

Сервис

На Мичуринском проспекте открывается салон красоты Brow Up! and Make Up

Всего в Brow Up! and Make Up будут работать пять мастеров

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Сервис

На Мичуринском проспекте открывается салон красоты Brow Up! and Make Up Всего в Brow Up! and Make Up будут работать пять мастеров

Услуги и покупки
Новое место: Галерея-салон L&S GalleryВ Москве открылась L&S Gallery — галерея-салон, где продают картины молодых грузинских художников и дизайнерские предметы интерьера из Европы по доступным ценам.
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Услуги и покупки

Новое место: Галерея-салон L&S Gallery В Москве открылась L&S Gallery — галерея-салон, где продают картины молодых грузинских художников и дизайнерские предметы интерьера из Европы по доступным ценам.