На Новослободской открылся третий салон «Москвичка Nails»
Маникюр и педикюр делают в четыре руки
На Новослободской открылся третий салон «Москвичка Nails» Маникюр и педикюр делают в четыре руки
В Большом Козихинском переулке открылся второй салон «Москвичка Nails»
Классический маникюр стоит 500 рублей
В Большом Козихинском переулке открылся второй салон «Москвичка Nails» Классический маникюр стоит 500 рублей
В Пожарском переулке открылся салон Bouquet с эксклюзивной парфюмерией
Раньше он находился на Кузнецком Мосту
В Пожарском переулке открылся салон Bouquet с эксклюзивной парфюмерией Раньше он находился на Кузнецком Мосту
На Мясницкой открылась вторая парикмахерская «Тут стригут»
В салоне используют только органические средства от брендов Aveda и Kevin Murphy
На Мясницкой открылась вторая парикмахерская «Тут стригут» В салоне используют только органические средства от брендов Aveda и Kevin Murphy
Салон «Москвичка Nails» на Цветном Классический маникюр стоит 500 рублей
На Рочдельской улице открылся салон красоты Organic Woman Beauty & Aveda
Здесь делают макияж, маникюр, стрижки, коррекцию бровей и процедуры по уходу
На Рочдельской улице открылся салон красоты Organic Woman Beauty & Aveda Здесь делают макияж, маникюр, стрижки, коррекцию бровей и процедуры по уходу
Слабослышащая девушка-стилист — о жизни и работе в Москве«Поначалу общаться с клиентами было тяжело»
Слабослышащая девушка-стилист — о жизни и работе в Москве «Поначалу общаться с клиентами было тяжело»
На Большой Бронной открылся салон Brow&beauty bar
В салоне есть услуги как для женщин, так и для мужчин
На Большой Бронной открылся салон Brow&beauty bar В салоне есть услуги как для женщин, так и для мужчин
В Москве открывается лаборатория окрашивания Сolor Bar Colba
Здесь предлагают индивидуальное окрашивание и лечебные процедуры для волос, а также макияж и маникюр
В Москве открывается лаборатория окрашивания Сolor Bar Colba Здесь предлагают индивидуальное окрашивание и лечебные процедуры для волос, а также макияж и маникюр
На «Цветном бульваре» открылся салон красоты Main Point
Для тех, кто спешит, в салоне предлагают объединить несколько услуг
На «Цветном бульваре» открылся салон красоты Main Point Для тех, кто спешит, в салоне предлагают объединить несколько услуг
На Покровке открылась парикмахерская «Рябчик»
В салоне предоставляют парикмахерские услуги, а также маникюр и макияж
На Покровке открылась парикмахерская «Рябчик» В салоне предоставляют парикмахерские услуги, а также маникюр и макияж
На Мичуринском проспекте открывается салон красоты Brow Up! and Make Up
Всего в Brow Up! and Make Up будут работать пять мастеров