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Weekend
Маршрут на выходные: Москва — Дмитров — Дубна — Кимры
The Village продолжает серию о том, как провести выходные вне города. В очередном выпуске — канал им. Москвы, огромный Ленин, странный белый шар и журавлиные стаи на Дмитровском направлении.
Weekend
Маршрут на выходные: Москва — Дмитров — Дубна — Кимры
The Village продолжает серию о том, как провести выходные вне города. В очередном выпуске — канал им. Москвы, огромный Ленин, странный белый шар и журавлиные стаи на Дмитровском направлении.
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