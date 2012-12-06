Все свои: Вегетарианское кафе на Казанской улице Каждую неделю The Village расспрашивает горожан о малоизвестных местах, где можно поесть или выпить. В новом выпуске — вегетарианское кафе Samadeva на Казанской улице, в которое ходит Лиза Палёнова.