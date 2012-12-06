Город
В кафе Samadeva появились подвешенные зонты и дождевики
В вегетарианском кафе Samadeva поставили корзину для подвешенных зонтов и дождевиков: каждый может принести или взять укрытие от дождя
Город
В кафе Samadeva появились подвешенные зонты и дождевики В вегетарианском кафе Samadeva поставили корзину для подвешенных зонтов и дождевиков: каждый может принести или взять укрытие от дождя
Еда
Магазин «Спасибо!» запускает серию благотворительных ужинов
Команда магазина «Спасибо!» запускает серию благотворительных ужинов. Первый будет посвящен марокканской кухне
Еда
Магазин «Спасибо!» запускает серию благотворительных ужинов Команда магазина «Спасибо!» запускает серию благотворительных ужинов. Первый будет посвящен марокканской кухне
Рестораны
Все свои: Вегетарианское кафе на Казанской улицеКаждую неделю The Village расспрашивает горожан о малоизвестных местах, где можно поесть или выпить. В новом выпуске — вегетарианское кафе Samadeva на Казанской улице, в которое ходит Лиза Палёнова.
Рестораны
Все свои: Вегетарианское кафе на Казанской улице Каждую неделю The Village расспрашивает горожан о малоизвестных местах, где можно поесть или выпить. В новом выпуске — вегетарианское кафе Samadeva на Казанской улице, в которое ходит Лиза Палёнова.
Рестораны
На Казанской открылось вегетарианское кафе с сейтаном
Вегетарианское кафе Samadeva появилось на Казанской улице. Это первое заведение в городе, где готовят сейтан, — пшеничный белок, заменяющий мясо в вегетарианской диете.
Рестораны