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Город

В кафе Samadeva появились подвешенные зонты и дождевики

В вегетарианском кафе Samadeva поставили корзину для подвешенных зонтов и дождевиков: каждый может принести или взять укрытие от дождя

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Город

В кафе Samadeva появились подвешенные зонты и дождевики В вегетарианском кафе Samadeva поставили корзину для подвешенных зонтов и дождевиков: каждый может принести или взять укрытие от дождя

Еда

Магазин «Спасибо!» запускает серию благотворительных ужинов

Команда магазина «Спасибо!» запускает серию благотворительных ужинов. Первый будет посвящен марокканской кухне

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Еда

Магазин «Спасибо!» запускает серию благотворительных ужинов Команда магазина «Спасибо!» запускает серию благотворительных ужинов. Первый будет посвящен марокканской кухне

Все свои: Вегетарианское кафе на Казанской улице
Рестораны
Все свои: Вегетарианское кафе на Казанской улицеКаждую неделю The Village расспрашивает горожан о малоизвестных местах, где можно поесть или выпить. В новом выпуске — вегетарианское кафе Samadeva на Казанской улице, в которое ходит Лиза Палёнова.
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Все свои: Вегетарианское кафе на Казанской улице
Рестораны

Все свои: Вегетарианское кафе на Казанской улице Каждую неделю The Village расспрашивает горожан о малоизвестных местах, где можно поесть или выпить. В новом выпуске — вегетарианское кафе Samadeva на Казанской улице, в которое ходит Лиза Палёнова.

Рестораны

На Казанской открылось вегетарианское кафе с сейтаном

Вегетарианское кафе Samadeva появилось на Казанской улице. Это первое заведение в городе, где готовят сейтан, — пшеничный белок, заменяющий мясо в вегетарианской диете.

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Рестораны

На Казанской открылось вегетарианское кафе с сейтаном Вегетарианское кафе Samadeva появилось на Казанской улице. Это первое заведение в городе, где готовят сейтан, — пшеничный белок, заменяющий мясо в вегетарианской диете.