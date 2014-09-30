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Фабрика-кухня мечты

Фабрика-кухня мечтыСамарский архитектор 20 лет сражался за нее — теперь там будет филиал Третьяковки

Фабрика-кухня мечты

Фабрика-кухня мечты Самарский архитектор 20 лет сражался за нее — теперь там будет филиал Третьяковки

Тексты The Village о российских городах, куда стоит поехать
Тексты The Village о российских городах, куда стоит поехать Лучшее время, чтобы изучить свою страну
Тексты The Village о российских городах, куда стоит поехать

Тексты The Village о российских городах, куда стоит поехать
Лучшее время, чтобы изучить свою страну

Цены на авиабилеты по России упали в 2–3 раза

Спасибо «Победе»

Цены на авиабилеты по России упали в 2–3 раза
Спасибо «Победе»

Шарлот: Как битломан из Самары превращается в одну из главных звезд отечественной поп-сцены
Шарлот: Как битломан из Самары превращается в одну из главных звезд отечественной поп-сцены «Слушая „Кино“, я увидел своего отца молодым — как они развлекались, чем жили»
Шарлот: Как битломан из Самары превращается в одну из главных звезд отечественной поп-сцены

Шарлот: Как битломан из Самары превращается в одну из главных звезд отечественной поп-сцены
«Слушая „Кино“, я увидел своего отца молодым — как они развлекались, чем жили»

РЖД назвали новые маршруты с невозвратными билетами

Среди них — Москва — Санкт-Петербург

РЖД назвали новые маршруты с невозвратными билетами
Среди них — Москва — Санкт-Петербург

Садизм Хаски: За что отменяют концерты по всей России (читаем документы)
Садизм Хаски: За что отменяют концерты по всей России (читаем документы) «Содержит информацию, способную вызвать у детей желание употребить алкоголь»
Садизм Хаски: За что отменяют концерты по всей России (читаем документы)

Садизм Хаски: За что отменяют концерты по всей России (читаем документы)
«Содержит информацию, способную вызвать у детей желание употребить алкоголь»

Сколько стоит жизнь в Самаре
Сколько стоит жизнь в Самаре Цены на жилье, транспорт, еду и развлечения в городе на Волге, где варят и пьют пиво
Сколько стоит жизнь в Самаре

Сколько стоит жизнь в Самаре
Цены на жилье, транспорт, еду и развлечения в городе на Волге, где варят и пьют пиво

Города-организаторы ЧМ-2018 — от лучшего к худшему

Рейтинг составило британское издание The Independent

Города-организаторы ЧМ-2018 — от лучшего к худшему
Рейтинг составило британское издание The Independent

Ограничить время продажи алкоголя в ресторанах в жилых домах

Самарские депутаты поддержали жалобы жильцов на ночных посетителей заведений

Ограничить время продажи алкоголя в ресторанах в жилых домах
Самарские депутаты поддержали жалобы жильцов на ночных посетителей заведений

Производитель «Путинки» перестанет выпускать алкоголь

Компания закрывает заводы

Производитель «Путинки» перестанет выпускать алкоголь
Компания закрывает заводы

На сайте ФИФА возобновили продажу билетов на ЧМ-2018

Продажи проходят в порядке живой очереди

На сайте ФИФА возобновили продажу билетов на ЧМ-2018
Продажи проходят в порядке живой очереди

Авиабилеты под матчи чемпионата мира по футболу подорожали до 44 %

Накануне на сайте ФИФА возобновилась продажа билетов на чемпионат

Авиабилеты под матчи чемпионата мира по футболу подорожали до 44 %
Накануне на сайте ФИФА возобновилась продажа билетов на чемпионат

Волейболиста Александра Кимерова высадили с рейса «Победы» из-за слишком длинных ног

Вылет задержали на 40 минут

Волейболиста Александра Кимерова высадили с рейса «Победы» из-за слишком длинных ног
Вылет задержали на 40 минут

«Грибы» едут в первый тур по России

В план тура включены Пермь, Екатеринбург, Челябинск, Уфа — всего десять городов

«Грибы» едут в первый тур по России
В план тура включены Пермь, Екатеринбург, Челябинск, Уфа — всего десять городов

Между Москвой и Самарой запустят двухэтажные поезда

В первые дни продажи стоимость билетов в купе составит от 1 750 рублей

Между Москвой и Самарой запустят двухэтажные поезда
В первые дни продажи стоимость билетов в купе составит от 1 750 рублей

Жара, холода: Как компании помогают сотрудникам пережить капризы погоды
Жара, холода: Как компании помогают сотрудникам пережить капризы погоды Бесплатное мороженое в жару, галоши и зонт во время дождя и плед, когда холодно, — The Village узнал, чем компании скрашивают офисную жизнь сотрудников
Жара, холода: Как компании помогают сотрудникам пережить капризы погоды

Жара, холода: Как компании помогают сотрудникам пережить капризы погоды
Бесплатное мороженое в жару, галоши и зонт во время дождя и плед, когда холодно, — The Village узнал, чем компании скрашивают офисную жизнь сотрудников

Lufthansa приостанавливает рейсы в аэропорт Внуково

Рейсы из Внукова будут приостановлены 31 августа, а из Самары и Нижнего Новгорода — 6 и 7 сентября соответственно

Lufthansa приостанавливает рейсы в аэропорт Внуково
Рейсы из Внукова будут приостановлены 31 августа, а из Самары и Нижнего Новгорода — 6 и 7 сентября соответственно

Как работает центр управления сетью «Мегафона»
Как работает центр управления сетью «Мегафона» The Village побывал в самом современном в России центре мониторинга, где чувствуешь себя персонажем сериала «Чёрное зеркало»
Как работает центр управления сетью «Мегафона»

Как работает центр управления сетью «Мегафона»
The Village побывал в самом современном в России центре мониторинга, где чувствуешь себя персонажем сериала «Чёрное зеркало»

Лоукостер «Победа» запустил полёты в Самару

Рейсы бюджетного перевозчика по маршруту Москва — Самара — Москва будут выполняется ежедневно

Лоукостер «Победа» запустил полёты в Самару
Рейсы бюджетного перевозчика по маршруту Москва — Самара — Москва будут выполняется ежедневно

Центробанк лишил лицензий ещё три банка

Один из них оказался замешан в проведении сомнительных операций с наличными на сумму в 2 миллиарда рублей

Центробанк лишил лицензий ещё три банка
Один из них оказался замешан в проведении сомнительных операций с наличными на сумму в 2 миллиарда рублей

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