Фабрика-кухня мечтыСамарский архитектор 20 лет сражался за нее — теперь там будет филиал Третьяковки
Фабрика-кухня мечты Самарский архитектор 20 лет сражался за нее — теперь там будет филиал Третьяковки
Тексты The Village о российских городах, куда стоит поехать Лучшее время, чтобы изучить свою страну
Цены на авиабилеты по России упали в 2–3 раза Спасибо «Победе»
Шарлот: Как битломан из Самары превращается в одну из главных звезд отечественной поп-сцены «Слушая „Кино“, я увидел своего отца молодым — как они развлекались, чем жили»
РЖД назвали новые маршруты с невозвратными билетами Среди них — Москва — Санкт-Петербург
Садизм Хаски: За что отменяют концерты по всей России (читаем документы) «Содержит информацию, способную вызвать у детей желание употребить алкоголь»
Сколько стоит жизнь в Самаре Цены на жилье, транспорт, еду и развлечения в городе на Волге, где варят и пьют пиво
Города-организаторы ЧМ-2018 — от лучшего к худшему
Рейтинг составило британское издание The Independent
Города-организаторы ЧМ-2018 — от лучшего к худшему Рейтинг составило британское издание The Independent
Ограничить время продажи алкоголя в ресторанах в жилых домах
Самарские депутаты поддержали жалобы жильцов на ночных посетителей заведений
Ограничить время продажи алкоголя в ресторанах в жилых домах Самарские депутаты поддержали жалобы жильцов на ночных посетителей заведений
Производитель «Путинки» перестанет выпускать алкоголь Компания закрывает заводы
На сайте ФИФА возобновили продажу билетов на ЧМ-2018 Продажи проходят в порядке живой очереди
Авиабилеты под матчи чемпионата мира по футболу подорожали до 44 %
Накануне на сайте ФИФА возобновилась продажа билетов на чемпионат
Авиабилеты под матчи чемпионата мира по футболу подорожали до 44 % Накануне на сайте ФИФА возобновилась продажа билетов на чемпионат
Волейболиста Александра Кимерова высадили с рейса «Победы» из-за слишком длинных ног
Вылет задержали на 40 минут
Волейболиста Александра Кимерова высадили с рейса «Победы» из-за слишком длинных ног Вылет задержали на 40 минут
«Грибы» едут в первый тур по России
В план тура включены Пермь, Екатеринбург, Челябинск, Уфа — всего десять городов
«Грибы» едут в первый тур по России В план тура включены Пермь, Екатеринбург, Челябинск, Уфа — всего десять городов
Между Москвой и Самарой запустят двухэтажные поезда
В первые дни продажи стоимость билетов в купе составит от 1 750 рублей
Между Москвой и Самарой запустят двухэтажные поезда В первые дни продажи стоимость билетов в купе составит от 1 750 рублей
Жара, холода: Как компании помогают сотрудникам пережить капризы погоды Бесплатное мороженое в жару, галоши и зонт во время дождя и плед, когда холодно, — The Village узнал, чем компании скрашивают офисную жизнь сотрудников
Lufthansa приостанавливает рейсы в аэропорт Внуково
Рейсы из Внукова будут приостановлены 31 августа, а из Самары и Нижнего Новгорода — 6 и 7 сентября соответственно
Lufthansa приостанавливает рейсы в аэропорт Внуково Рейсы из Внукова будут приостановлены 31 августа, а из Самары и Нижнего Новгорода — 6 и 7 сентября соответственно
Как работает центр управления сетью «Мегафона» The Village побывал в самом современном в России центре мониторинга, где чувствуешь себя персонажем сериала «Чёрное зеркало»
Лоукостер «Победа» запустил полёты в Самару
Рейсы бюджетного перевозчика по маршруту Москва — Самара — Москва будут выполняется ежедневно
Лоукостер «Победа» запустил полёты в Самару Рейсы бюджетного перевозчика по маршруту Москва — Самара — Москва будут выполняется ежедневно
Центробанк лишил лицензий ещё три банка
Один из них оказался замешан в проведении сомнительных операций с наличными на сумму в 2 миллиарда рублей