Самые обеспеченные автомобилями регионы Москва не попала в тройку лидеров
В каких регионах за 2015 год взяли больше всего кредитов
Только на 10 регионов России пришлась почти половина всего объёма выданных кредитов
В каких регионах за 2015 год взяли больше всего кредитов Только на 10 регионов России пришлась почти половина всего объёма выданных кредитов
В России введут электронные больничные листы
В 2014 году в Москве, Петербурге и нескольких регионах России введут электронные больничные листы. Это позволит исключить подделку бумаг и облегчить страховщикам процесс их обработки.