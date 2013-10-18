16 ноября, вторник
Москва
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться

Самые обеспеченные автомобилями регионы

Москва не попала в тройку лидеров

Самые обеспеченные автомобилями регионы
Москва не попала в тройку лидеров

В каких регионах за 2015 год взяли больше всего кредитов

Только на 10 регионов России пришлась почти половина всего объёма выданных кредитов

В каких регионах за 2015 год взяли больше всего кредитов
Только на 10 регионов России пришлась почти половина всего объёма выданных кредитов

В России введут электронные больничные листы

В 2014 году в Москве, Петербурге и нескольких регионах России введут электронные больничные листы. Это позволит исключить подделку бумаг и облегчить страховщикам процесс их обработки.

В России введут электронные больничные листы
В 2014 году в Москве, Петербурге и нескольких регионах России введут электронные больничные листы. Это позволит исключить подделку бумаг и облегчить страховщикам процесс их обработки.