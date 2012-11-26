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Новости

VisionLabs проведет онлайн-саммит об искусственном интеллекте Machines Can See

Ученые расскажут про распознавание изображений, автономное вождение и анимированные человеческие аватары

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Новости

VisionLabs проведет онлайн-саммит об искусственном интеллекте Machines Can See Ученые расскажут про распознавание изображений, автономное вождение и анимированные человеческие аватары

Новости

«Стрелка» анонсировала публичную онлайн-программу до конца лета

Лекции о космосе, хакатон по урбанистике и саммит зуммеров

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Новости

«Стрелка» анонсировала публичную онлайн-программу до конца лета Лекции о космосе, хакатон по урбанистике и саммит зуммеров

Новости

Facebook приглашает администраторов популярных сообществ в Лондон

Заявки принимаются до 1 декабря

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Новости

Facebook приглашает администраторов популярных сообществ в Лондон Заявки принимаются до 1 декабря

Город

В Петербурге появилась дезориентирующая навигация

К G20 в Петербурге появились дезориентирующая навигация — с некорректным переводом на английский, указателями, ведущими в никуда и не имеющими отношения к месту открыточными видами города.

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Город

В Петербурге появилась дезориентирующая навигация К G20 в Петербурге появились дезориентирующая навигация — с некорректным переводом на английский, указателями, ведущими в никуда и не имеющими отношения к месту открыточными видами города.

Транспорт

К саммиту G20 отремонтируют 134 дороги

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры вознамерился за лето отремонтировать 134 дороги.

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Транспорт

К саммиту G20 отремонтируют 134 дороги Комитет по развитию транспортной инфраструктуры вознамерился за лето отремонтировать 134 дороги.

Ситуация

В Петербурге состоится следующий саммит «Большой двадцатки»

Страны — участники G20 соберутся в Петербурге: саммит пройдёт в сентябре 2013-го на территории Константиновского дворца.

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Ситуация

В Петербурге состоится следующий саммит «Большой двадцатки» Страны — участники G20 соберутся в Петербурге: саммит пройдёт в сентябре 2013-го на территории Константиновского дворца.