VisionLabs проведет онлайн-саммит об искусственном интеллекте Machines Can See
Ученые расскажут про распознавание изображений, автономное вождение и анимированные человеческие аватары
VisionLabs проведет онлайн-саммит об искусственном интеллекте Machines Can See Ученые расскажут про распознавание изображений, автономное вождение и анимированные человеческие аватары
«Стрелка» анонсировала публичную онлайн-программу до конца лета
Лекции о космосе, хакатон по урбанистике и саммит зуммеров
«Стрелка» анонсировала публичную онлайн-программу до конца лета Лекции о космосе, хакатон по урбанистике и саммит зуммеров
Facebook приглашает администраторов популярных сообществ в Лондон
Заявки принимаются до 1 декабря
Facebook приглашает администраторов популярных сообществ в Лондон Заявки принимаются до 1 декабря
В Петербурге появилась дезориентирующая навигация
К G20 в Петербурге появились дезориентирующая навигация — с некорректным переводом на английский, указателями, ведущими в никуда и не имеющими отношения к месту открыточными видами города.
В Петербурге появилась дезориентирующая навигация К G20 в Петербурге появились дезориентирующая навигация — с некорректным переводом на английский, указателями, ведущими в никуда и не имеющими отношения к месту открыточными видами города.
К саммиту G20 отремонтируют 134 дороги
Комитет по развитию транспортной инфраструктуры вознамерился за лето отремонтировать 134 дороги.
К саммиту G20 отремонтируют 134 дороги Комитет по развитию транспортной инфраструктуры вознамерился за лето отремонтировать 134 дороги.
В Петербурге состоится следующий саммит «Большой двадцатки»
Страны — участники G20 соберутся в Петербурге: саммит пройдёт в сентябре 2013-го на территории Константиновского дворца.