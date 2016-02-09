Новости
Минюст решил в 10 раз увеличить штрафы за незаконную торговлю у метро
Он составит 50 тысяч рублей
Новости
Минюст решил в 10 раз увеличить штрафы за незаконную торговлю у метро Он составит 50 тысяч рублей
Город
СМИ узнали про новый список самостроя под снос
По данным «Коммерсанта», власти готовятся снести ещё 66 объектов
Город
СМИ узнали про новый список самостроя под снос По данным «Коммерсанта», власти готовятся снести ещё 66 объектов
Комментарий
Архитектор Дарья Парамонова — о сносе самостроя как поиске национальной идентичностиАвтор книги «Грибы, мутанты и другие: Архитектура эры Лужкова» рассказала The Village, нужны ли Москве торговые палатки у станций метро
Комментарий
Архитектор Дарья Парамонова — о сносе самостроя как поиске национальной идентичности Автор книги «Грибы, мутанты и другие: Архитектура эры Лужкова» рассказала The Village, нужны ли Москве торговые палатки у станций метро
Ситуация
В Москве снесли торговые павильоны у метро (обновлено)
Накануне истёк срок, отведённый на добровольный демонтаж самовольных построек
Ситуация