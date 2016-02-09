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Новости

Минюст решил в 10 раз увеличить штрафы за незаконную торговлю у метро

Он составит 50 тысяч рублей

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Новости

Минюст решил в 10 раз увеличить штрафы за незаконную торговлю у метро Он составит 50 тысяч рублей

Город

СМИ узнали про новый список самостроя под снос

По данным «Коммерсанта», власти готовятся снести ещё 66 объектов

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Город

СМИ узнали про новый список самостроя под снос По данным «Коммерсанта», власти готовятся снести ещё 66 объектов

Архитектор Дарья Парамонова — о сносе самостроя как поиске национальной идентичности
Комментарий
Архитектор Дарья Парамонова — о сносе самостроя как поиске национальной идентичностиАвтор книги «Грибы, мутанты и другие: Архитектура эры Лужкова» рассказала The Village, нужны ли Москве торговые палатки у станций метро
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Архитектор Дарья Парамонова — о сносе самостроя как поиске национальной идентичности
Комментарий

Архитектор Дарья Парамонова — о сносе самостроя как поиске национальной идентичности Автор книги «Грибы, мутанты и другие: Архитектура эры Лужкова» рассказала The Village, нужны ли Москве торговые палатки у станций метро

Ситуация

В Москве снесли торговые павильоны у метро (обновлено)

Накануне истёк срок, отведённый на добровольный демонтаж самовольных построек

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Ситуация

В Москве снесли торговые павильоны у метро (обновлено) Накануне истёк срок, отведённый на добровольный демонтаж самовольных построек