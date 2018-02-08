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Москвичи выступили против 4-метрового памятника Маршаку на Лялиной площади
По мнению жителей Басманного района, монумент изменит историческое пространство до неузнаваемости
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Москвичи выступили против 4-метрового памятника Маршаку на Лялиной площади По мнению жителей Басманного района, монумент изменит историческое пространство до неузнаваемости
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Тематический поезд «Мой Маршак» в столичном метро
Брендированный состав посвящен 130-летию со дня рождения российского писателя
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