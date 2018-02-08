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Новости

Москвичи выступили против 4-метрового памятника Маршаку на Лялиной площади

По мнению жителей Басманного района, монумент изменит историческое пространство до неузнаваемости

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Новости

Москвичи выступили против 4-метрового памятника Маршаку на Лялиной площади По мнению жителей Басманного района, монумент изменит историческое пространство до неузнаваемости

Новости

Тематический поезд «Мой Маршак» в столичном метро

Брендированный состав посвящен 130-летию со дня рождения российского писателя

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Новости

Тематический поезд «Мой Маршак» в столичном метро Брендированный состав посвящен 130-летию со дня рождения российского писателя