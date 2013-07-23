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Свое место
Дети улиц: 5 бизнес-планов от создателей новых кафе
Завсегдатаи фудмаркетов собрались на фестивале Urban Food на «Стрелке», обсудили перспективы уличной еды и рассказали H&F о своих бизнес-планах.
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Свое место
Дети улиц: 5 бизнес-планов от создателей новых кафе
Завсегдатаи фудмаркетов собрались на фестивале Urban Food на «Стрелке», обсудили перспективы уличной еды и рассказали H&F о своих бизнес-планах.
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