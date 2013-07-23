вернуться на старую версию сайта
16 сентября, среда
Москва
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
Дети улиц: 5 бизнес-планов от создателей новых кафе
Свое место
Дети улиц: 5 бизнес-планов от создателей новых кафеЗавсегдатаи фудмаркетов собрались на фестивале Urban Food на «Стрелке», обсудили перспективы уличной еды и рассказали H&F о своих бизнес-планах.
1
Дети улиц: 5 бизнес-планов от создателей новых кафе
Свое место

Дети улиц: 5 бизнес-планов от создателей новых кафе Завсегдатаи фудмаркетов собрались на фестивале Urban Food на «Стрелке», обсудили перспективы уличной еды и рассказали H&F о своих бизнес-планах.