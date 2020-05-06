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EcoStandard group: 80 % антисептиков — подделки

Эксперты проверили антибактериальные свойства санитайзеров

EcoStandard group: 80 % антисептиков — подделки
Эксперты проверили антибактериальные свойства санитайзеров

«Долой царя, долой корону»: Санитайзеры от бренда «Нате»

Стоимость одной бутылки составляет 300 рублей

«Долой царя, долой корону»: Санитайзеры от бренда «Нате»
Стоимость одной бутылки составляет 300 рублей

Антисептики с запахами, по которым мы скучаем в самоизоляции

Delivery Club привезет санитайзер, если заказать продукты на тысячу рублей

Антисептики с запахами, по которым мы скучаем в самоизоляции
Delivery Club привезет санитайзер, если заказать продукты на тысячу рублей