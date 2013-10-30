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Внешний вид (Москва): Саша Вайдер, дизайнер одежды
Внешний вид (Москва): Саша Вайдер, дизайнер одежды The Village перезапускает рубрику о внешнем виде москвичей.
Внешний вид (Москва): Саша Вайдер, дизайнер одежды

Внешний вид (Москва): Саша Вайдер, дизайнер одежды
The Village перезапускает рубрику о внешнем виде москвичей.