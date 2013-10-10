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Банкоматы Сбербанка вновь принимают пятитысячные купюры

Сбербанк обновил программное обеспечение в своих банкоматах и возобновил приём пятитысячных купюр в них.

Банкоматы Сбербанка вновь принимают пятитысячные купюры
Сбербанк обновил программное обеспечение в своих банкоматах и возобновил приём пятитысячных купюр в них.

В Москве отмечается наплыв фальшивых пятитысячных купюр

Из-за участившихся случаев фальшивомонетничества некоторые столичные банки приостановили приём в банкоматах купюр достоинством пять тысяч рублей.

В Москве отмечается наплыв фальшивых пятитысячных купюр
Из-за участившихся случаев фальшивомонетничества некоторые столичные банки приостановили приём в банкоматах купюр достоинством пять тысяч рублей.