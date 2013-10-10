Банкоматы Сбербанка вновь принимают пятитысячные купюры
Сбербанк обновил программное обеспечение в своих банкоматах и возобновил приём пятитысячных купюр в них.
Банкоматы Сбербанка вновь принимают пятитысячные купюры Сбербанк обновил программное обеспечение в своих банкоматах и возобновил приём пятитысячных купюр в них.
В Москве отмечается наплыв фальшивых пятитысячных купюр
Из-за участившихся случаев фальшивомонетничества некоторые столичные банки приостановили приём в банкоматах купюр достоинством пять тысяч рублей.