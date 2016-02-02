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Транспорт

Поезда из Петербурга в Москву задерживаются

Причина задержки — в поломке одного из составов

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Транспорт

Поезда из Петербурга в Москву задерживаются Причина задержки — в поломке одного из составов