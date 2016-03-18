Место
Неаполитанская или римская? Пиццерия Scrocchiarella e Morbidella на СмоленскойЧетвертая римская пиццерия с неаполитанским уклоном
Место
Неаполитанская или римская? Пиццерия Scrocchiarella e Morbidella на Смоленской Четвертая римская пиццерия с неаполитанским уклоном
Новости
Scrocchiarella e Morbidella: Римская и неаполитанская пицца возле «Смоленской»
Флагман пиццерии получит расширенное меню и самое большое помещение
Новости
Scrocchiarella e Morbidella: Римская и неаполитанская пицца возле «Смоленской» Флагман пиццерии получит расширенное меню и самое большое помещение
Открытия недели
FOS в Нескучном саду, Beer Happens Junior и винный бар на СретенкеВсе открытия недели — в регулярной подборке The Village
Открытия недели
FOS в Нескучном саду, Beer Happens Junior и винный бар на Сретенке Все открытия недели — в регулярной подборке The Village
Новости
Scrocchiarella: Римская пиццерия во «Флаконе» В меню — два десятка вариантов римской пиццы
Открытия недели
Healthy Beat, вторая Scrocchiarella и новые коктейлиВсе открытия недели в регулярной подборке The Village
Открытия недели
Healthy Beat, вторая Scrocchiarella и новые коктейли Все открытия недели в регулярной подборке The Village
Рецепты шефов
3 простых супа из овощей Постные супы для ранней весны
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15 новых ресторанов, кафе и баров мартаThe Village рассказывает о главных гастрономических открытиях этого месяца
Новое в Москве
15 новых ресторанов, кафе и баров марта The Village рассказывает о главных гастрономических открытиях этого месяца
Истории
Кто и зачем сейчас открывает кафе в МосквеМосковские рестораторы оправились от шока и стали открывать больше новых заведений. The Village узнал, как успехи
Истории
Кто и зачем сейчас открывает кафе в Москве Московские рестораторы оправились от шока и стали открывать больше новых заведений. The Village узнал, как успехи
Открытия недели
Кондитерская Ladurée, паб «Немец-Перец. Колбаса» и сервис доставки еды за восемь минутThe Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели
Открытия недели
Кондитерская Ladurée, паб «Немец-Перец. Колбаса» и сервис доставки еды за восемь минут The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели
Новое место
На Покровке открылась пиццерия Scrocchiarella
В заведении подают классическую римскую пиццу на деревянной лопате
Новое место