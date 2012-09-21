Личный опыт
«Я сдаю свою квартиру для съемок»The Village пообщался с людьми, которые сдают квартиры для съемок рекламы и кино, и узнал, сколько на этом можно заработать
Личный опыт
«Я сдаю свою квартиру для съемок» The Village пообщался с людьми, которые сдают квартиры для съемок рекламы и кино, и узнал, сколько на этом можно заработать
Город
Съёмные квартиры поставят на учёт
Для контроля над сдачей квартир в аренду мэрия создает электронную базу всех квартировладельцев, доступ к которой получит полиция, налоговая и другие заинтересованные ведомства.
Город