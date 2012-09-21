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«Я сдаю свою квартиру для съемок»
Личный опыт
«Я сдаю свою квартиру для съемок»The Village пообщался с людьми, которые сдают квартиры для съемок рекламы и кино, и узнал, сколько на этом можно заработать
8
«Я сдаю свою квартиру для съемок»
Личный опыт

«Я сдаю свою квартиру для съемок» The Village пообщался с людьми, которые сдают квартиры для съемок рекламы и кино, и узнал, сколько на этом можно заработать

Город

Съёмные квартиры поставят на учёт

Для контроля над сдачей квартир в аренду мэрия создает электронную базу всех квартировладельцев, доступ к которой получит полиция, налоговая и другие заинтересованные ведомства.

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Город

Съёмные квартиры поставят на учёт Для контроля над сдачей квартир в аренду мэрия создает электронную базу всех квартировладельцев, доступ к которой получит полиция, налоговая и другие заинтересованные ведомства.