«Кина не будет»: Как рождаются и умирают независимые культурные пространства в России Рассказывают создатели «Тайги», «Дома грузчика» и «Арт-ворот»
«Кина не будет»: Как рождаются и умирают независимые культурные пространства в России Рассказывают создатели «Тайги», «Дома грузчика» и «Арт-ворот»
«Делай сам/а»: Как провести кинофестиваль, конференцию и марафон городских действий Исследование о том, как на постсоветском пространстве работают низовые инициативы
«Делай сам/а»: Как провести кинофестиваль, конференцию и марафон городских действий Исследование о том, как на постсоветском пространстве работают низовые инициативы
На выходных в Москве пройдет фестиваль «Делай сам» В рамках фестиваля в Москве будут собирать макулатуру, устроят велопарад, несколько ярмарок, конференцию с европейскими экспертами, арт-акции и посадят деревья
На выходных в Москве пройдет фестиваль «Делай сам» В рамках фестиваля в Москве будут собирать макулатуру, устроят велопарад, несколько ярмарок, конференцию с европейскими экспертами, арт-акции и посадят деревья
Размножение делением: 5 недель моды Как насчитали в околомодных кругах, совсем скоро Недель Моды будет не две, а целых пять: