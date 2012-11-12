Магазины
Новости магазинов: Second Friend Stock, «Крокус Сити Молл», Kixbox, Trends BrandsРаспродажи в Podium Market и FOTT, лимитированные кроссовки в Kixbox, марка Ruban в стоке Second Friend Store, новые коллекции в Trends Brands и другие новости магазинов.
Магазины
Новости магазинов: Second Friend Stock, «Крокус Сити Молл», Kixbox, Trends Brands Распродажи в Podium Market и FOTT, лимитированные кроссовки в Kixbox, марка Ruban в стоке Second Friend Store, новые коллекции в Trends Brands и другие новости магазинов.
Магазины
Новости магазинов: Fott, Second Friend Store, Zara Home, Uniqlo, «КМ20» Открытие второго Fott, сток «КМ20» в Second Friend Store, pop-up store Uniqlo, корнер Vardoui Nazaryan в «Цветном» и другие новости магазинов.
Магазины