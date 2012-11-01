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Все свои: Столовая образцового содержания «Мойдодыр»
Рестораны
Все свои: Столовая образцового содержания «Мойдодыр»Каждую неделю горожане показывают нам секретные места, где можно поесть и выпить. В этом выпуске — вычурная столовая на Малом проспекте П. С., с чебурашками на полках и фаршированными яйцами в меню.
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Все свои: Столовая образцового содержания «Мойдодыр»
Рестораны

Все свои: Столовая образцового содержания «Мойдодыр» Каждую неделю горожане показывают нам секретные места, где можно поесть и выпить. В этом выпуске — вычурная столовая на Малом проспекте П. С., с чебурашками на полках и фаршированными яйцами в меню.

Все свои: Вегетарианское кафе в квартире на Думской
Рестораны
Все свои: Вегетарианское кафе в квартире на ДумскойМы продолжаем рубрику, в которой горожане показывают малоизвестные места, где можно поесть и выпить. В новом выпуске — вегетарианское кафе «Дядя Фади» в квартире на Думской улице.
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Все свои: Вегетарианское кафе в квартире на Думской
Рестораны

Все свои: Вегетарианское кафе в квартире на Думской Мы продолжаем рубрику, в которой горожане показывают малоизвестные места, где можно поесть и выпить. В новом выпуске — вегетарианское кафе «Дядя Фади» в квартире на Думской улице.

Все свои: Советская блинная на Гагаринской
Рестораны
Все свои: Советская блинная на Гагаринской Каждую неделю горожане показывают нам малоизвестные места, где можно поесть и выпить. В новом выпуске — ретроблинная на Гагаринской улице, существующая с советских времён.
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Все свои: Советская блинная на Гагаринской
Рестораны

Все свои: Советская блинная на Гагаринской Каждую неделю горожане показывают нам малоизвестные места, где можно поесть и выпить. В новом выпуске — ретроблинная на Гагаринской улице, существующая с советских времён.

Все свои: «Узбечка» на Сенной
Еда
Все свои: «Узбечка» на СеннойКаждую неделю The Village расспрашивает горожан о малоизвестных местах, где можно поесть или выпить. В новом выпуске — узбекское кафе, куда ходят работники Сенного рынка за мантами и свежей самсой.
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Все свои: «Узбечка» на Сенной
Еда

Все свои: «Узбечка» на Сенной Каждую неделю The Village расспрашивает горожан о малоизвестных местах, где можно поесть или выпить. В новом выпуске — узбекское кафе, куда ходят работники Сенного рынка за мантами и свежей самсой.

Все свои: Чайхана «Барака» на Васильевском
Рестораны
Все свои: Чайхана «Барака» на ВасильевскомКаждую неделю The Village расспрашивает горожан о малоизвестных местах, где можно поесть или выпить. В новом выпуске — чайхана на Васильевском, в которую ходят Марина Мартьянова и Руслан Васильев.
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Все свои: Чайхана «Барака» на Васильевском
Рестораны

Все свои: Чайхана «Барака» на Васильевском Каждую неделю The Village расспрашивает горожан о малоизвестных местах, где можно поесть или выпить. В новом выпуске — чайхана на Васильевском, в которую ходят Марина Мартьянова и Руслан Васильев.

Все свои: Шаверма «Мастер Кебаб» на «Пионерской»
Рестораны
Все свои: Шаверма «Мастер Кебаб» на «Пионерской»Каждую неделю The Village расспрашивает горожан о малоизвестных местах, где можно поесть или выпить. В новом выпуске — шаверма на «Пионерской», в которую ходит Глеб Воронцов и его друзья.
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Все свои: Шаверма «Мастер Кебаб» на «Пионерской»
Рестораны

Все свои: Шаверма «Мастер Кебаб» на «Пионерской» Каждую неделю The Village расспрашивает горожан о малоизвестных местах, где можно поесть или выпить. В новом выпуске — шаверма на «Пионерской», в которую ходит Глеб Воронцов и его друзья.

Все свои: Кафе-пекарня «Арго» на Ваське
Еда
Все свои: Кафе-пекарня «Арго» на ВаськеКаждую неделю The Village расспрашивает горожан о малоизвестных местах, где можно поесть или выпить. В новом выпуске — пирожковая на улице Шевченко, в которую ходит Георгий Еда.
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Все свои: Кафе-пекарня «Арго» на Ваське
Еда

Все свои: Кафе-пекарня «Арго» на Ваське Каждую неделю The Village расспрашивает горожан о малоизвестных местах, где можно поесть или выпить. В новом выпуске — пирожковая на улице Шевченко, в которую ходит Георгий Еда.

Все свои: Кафе «Снежинка»
Рестораны
Все свои: Кафе «Снежинка»Каждую неделю The Village расспрашивает горожан о малоизвестных местах, где можно поесть или выпить. В новом выпуске — кафе «Снежинка», в которое ходит Артём Стрижков.
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Все свои: Кафе «Снежинка»
Рестораны

Все свои: Кафе «Снежинка» Каждую неделю The Village расспрашивает горожан о малоизвестных местах, где можно поесть или выпить. В новом выпуске — кафе «Снежинка», в которое ходит Артём Стрижков.

Все свои: Лавашная на Клинском
Рестораны
Все свои: Лавашная на КлинскомКаждую неделю The Village расспрашивает горожан о малоизвестных местах, где можно поесть или выпить. В новом выпуске — лавашная на Клинском проспекте, в которую ходит Яна Перовская.
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Все свои: Лавашная на Клинском
Рестораны

Все свои: Лавашная на Клинском Каждую неделю The Village расспрашивает горожан о малоизвестных местах, где можно поесть или выпить. В новом выпуске — лавашная на Клинском проспекте, в которую ходит Яна Перовская.

Все свои: Столовая в «Пассаже»
Рестораны
Все свои: Столовая в «Пассаже»Каждую неделю The Village расспрашивает горожан о малоизвестных местах, где можно поесть или выпить. В новом выпуске — столовая в «Пассаже» на Невском, в которую ходит Юрий Лифшиц.
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Все свои: Столовая в «Пассаже»
Рестораны

Все свои: Столовая в «Пассаже» Каждую неделю The Village расспрашивает горожан о малоизвестных местах, где можно поесть или выпить. В новом выпуске — столовая в «Пассаже» на Невском, в которую ходит Юрий Лифшиц.

Все свои: Безымянный бар на Сенной площади
Рестораны
Все свои: Безымянный бар на Сенной площадиКаждую неделю The Village расспрашивает горожан о малоизвестных местах, где можно поесть или выпить. В новом выпуске — безымянный бар на Сенной площади.
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Все свои: Безымянный бар на Сенной площади
Рестораны

Все свои: Безымянный бар на Сенной площади Каждую неделю The Village расспрашивает горожан о малоизвестных местах, где можно поесть или выпить. В новом выпуске — безымянный бар на Сенной площади.

Все свои: Китайская столовая на Загородном
Рестораны
Все свои: Китайская столовая на Загородном Каждую неделю The Village расспрашивает горожан о малоизвестных местах, где можно поесть или выпить. В новом выпуске — китайская столовая на Загородном проспекте.
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Все свои: Китайская столовая на Загородном
Рестораны

Все свои: Китайская столовая на Загородном Каждую неделю The Village расспрашивает горожан о малоизвестных местах, где можно поесть или выпить. В новом выпуске — китайская столовая на Загородном проспекте.

Все свои: Пирожковая на Разъезжей
Рестораны
Все свои: Пирожковая на РазъезжейКаждую неделю The Village расспрашивает горожан о малоизвестных местах, где можно поесть или выпить. В новом выпуске — пирожковая, куда ходит сотрудник кондитерской лавки Foreversweet Денис Кутюрин.
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Все свои: Пирожковая на Разъезжей
Рестораны

Все свои: Пирожковая на Разъезжей Каждую неделю The Village расспрашивает горожан о малоизвестных местах, где можно поесть или выпить. В новом выпуске — пирожковая, куда ходит сотрудник кондитерской лавки Foreversweet Денис Кутюрин.

Все свои: Грузинское кафе «Сакартвело»
Рестораны
Все свои: Грузинское кафе «Сакартвело»Каждую неделю The Village расспрашивает горожан о малоизвестных местах, где можно поесть или выпить. В новом выпуске — кафе «Сакартвело», куда ходит бренд-менеджер ресторана Solnce Марина Бегашвили.
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Все свои: Грузинское кафе «Сакартвело»
Рестораны

Все свои: Грузинское кафе «Сакартвело» Каждую неделю The Village расспрашивает горожан о малоизвестных местах, где можно поесть или выпить. В новом выпуске — кафе «Сакартвело», куда ходит бренд-менеджер ресторана Solnce Марина Бегашвили.

Все свои: Кофейня «Глобал Граундс»
Рестораны
Все свои: Кофейня «Глобал Граундс»Каждую неделю The Village расспрашивает горожан о малоизвестных местах, где можно поесть или выпить. В новом выпуске — кофейня «Глобал Граундс» на КИМа, куда ходит совладелец «Большекофе».
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Все свои: Кофейня «Глобал Граундс»
Рестораны

Все свои: Кофейня «Глобал Граундс» Каждую неделю The Village расспрашивает горожан о малоизвестных местах, где можно поесть или выпить. В новом выпуске — кофейня «Глобал Граундс» на КИМа, куда ходит совладелец «Большекофе».

Все свои: Бар «Новая Голландия»
Рестораны
Все свои: Бар «Новая Голландия»Каждую неделю The Village расспрашивает горожан о малоизвестных местах, где можно поесть или выпить. В новом выпуске — бар «Новая Голландия» на площади Труда, в который заходит журналист Павел Ваулин.
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Все свои: Бар «Новая Голландия»
Рестораны

Все свои: Бар «Новая Голландия» Каждую неделю The Village расспрашивает горожан о малоизвестных местах, где можно поесть или выпить. В новом выпуске — бар «Новая Голландия» на площади Труда, в который заходит журналист Павел Ваулин.

Все свои: Буузная на Казначейской
Рестораны
Все свои: Буузная на КазначейскойКаждую неделю The Village расспрашивает горожан о неизвестных нестандартных местах, где можно поесть или выпить. В новом выпуске музыкант Сергей Баранов показывает бурятскую буузную.
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Все свои: Буузная на Казначейской
Рестораны

Все свои: Буузная на Казначейской Каждую неделю The Village расспрашивает горожан о неизвестных нестандартных местах, где можно поесть или выпить. В новом выпуске музыкант Сергей Баранов показывает бурятскую буузную.

Все свои: Чайхана «Аъло»
Рестораны
Все свои: Чайхана «Аъло»Каждую неделю The Village расспрашивает горожан о неизвестных нестандартных местах, где можно поесть или выпить. В первом выпуске — чайхана на Декабристов, в которую ходит спортсмен Женя Озерников.
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Все свои: Чайхана «Аъло»
Рестораны

Все свои: Чайхана «Аъло» Каждую неделю The Village расспрашивает горожан о неизвестных нестандартных местах, где можно поесть или выпить. В первом выпуске — чайхана на Декабристов, в которую ходит спортсмен Женя Озерников.