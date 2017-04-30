ВШЭ проверила гомофобные высказывания преподавателя. И наказала студентов, записавших его речь
Лектору тоже объявили выговор — за то, что он матерился
ВШЭ проверила гомофобные высказывания преподавателя. И наказала студентов, записавших его речь Лектору тоже объявили выговор — за то, что он матерился
В Сокольниках пройдет митинг «Отметим 8 марта правильно»
Акция за равные права и против сексизма
В Сокольниках пройдет митинг «Отметим 8 марта правильно» Акция за равные права и против сексизма
Залину Маршенкулову и еще 20 девушек затравил «Двач». Форум взял лого The Village для фейка «Na ***» «Двач»
Сексистские посты в соцсетях московского велофестиваля (обновлено)
Департамент транспорта советует женщинам завоевать внимание мужчин мини-юбкой
Сексистские посты в соцсетях московского велофестиваля (обновлено) Департамент транспорта советует женщинам завоевать внимание мужчин мини-юбкой
Объявления на Сокольнической линии, где просят уступать места всем женщинам, назвали дискриминацией
Пассажиры просят подписывать петицию, чтобы метрополитен вернул уточнение про «беременных»
Объявления на Сокольнической линии, где просят уступать места всем женщинам, назвали дискриминацией Пассажиры просят подписывать петицию, чтобы метрополитен вернул уточнение про «беременных»
«Женская власть»: Как победить сексизм на работе И переубедить коллег, которые настроены против вас
Депутат Мосгордумы осудила сеть кофеен C’Cups, логотип которой указывает на размер женской груди
По ее мнению, столица должна задавать тон и традиции
Депутат Мосгордумы осудила сеть кофеен C’Cups, логотип которой указывает на размер женской груди По ее мнению, столица должна задавать тон и традиции
«Харрасмантул» и «Женоненазавр»: Карточки о сексизме на работе
Новую серию карточек «Росгендернадзор» приурочил к 1 мая
«Харрасмантул» и «Женоненазавр»: Карточки о сексизме на работе Новую серию карточек «Росгендернадзор» приурочил к 1 мая
Существует ли обратный сексизм? И в чем здесь логическая ошибка
IKEA обвинили в сексизме из-за рекламы настольной салфетки
Представители компании сравнили женщину с собакой
IKEA обвинили в сексизме из-за рекламы настольной салфетки Представители компании сравнили женщину с собакой
«Копирка» отказалась печатать плакаты «Нет расизму» и «Нет гомофобии»
Сотрудник печатного центра назвал фразы на плакатах политическими лозунгами
«Копирка» отказалась печатать плакаты «Нет расизму» и «Нет гомофобии» Сотрудник печатного центра назвал фразы на плакатах политическими лозунгами
«Повелительница пенисов»: «Я была копирайтером порносайта» О сексизме на заказ и странах-лидерах в порно
Депутаты — о просьбе ФИФА реже показывать красивых болельщиц из-за сексизма
Парламентарии заявили, что проблема дискриминации преувеличена
Депутаты — о просьбе ФИФА реже показывать красивых болельщиц из-за сексизма Парламентарии заявили, что проблема дискриминации преувеличена
ФИФА попросит телеканалы реже показывать красивых болельщиц на трибунах ЧМ-2018
Проблема сексизма на чемпионате оказалась острее, чем проявление актов расизма
ФИФА попросит телеканалы реже показывать красивых болельщиц на трибунах ЧМ-2018 Проблема сексизма на чемпионате оказалась острее, чем проявление актов расизма
Ника Водвуд — о «Хлебозаводе» и феминизмеКиберактивистка nixelpixel рассказывает о своем отношении к Москве и борьбе с дискриминацией
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В СПбГУ развесили плакаты с сексистскими высказываниями преподавателей о женщинах
В учебном заведении заявили, что руководству не сообщали о сексистских проявлениях в поведении преподавателей