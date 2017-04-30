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Новости

ВШЭ проверила гомофобные высказывания преподавателя. И наказала студентов, записавших его речь

Лектору тоже объявили выговор — за то, что он матерился

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Новости

ВШЭ проверила гомофобные высказывания преподавателя. И наказала студентов, записавших его речь Лектору тоже объявили выговор — за то, что он матерился

Новости

В Сокольниках пройдет митинг «Отметим 8 марта правильно»

Акция за равные права и против сексизма

0
Новости

В Сокольниках пройдет митинг «Отметим 8 марта правильно» Акция за равные права и против сексизма

Залину Маршенкулову и еще 20 девушек затравил «Двач». Форум взял лого The Village для фейка
Ситуация
Залину Маршенкулову и еще 20 девушек затравил «Двач». Форум взял лого The Village для фейка«Na ***» «Двач»
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Залину Маршенкулову и еще 20 девушек затравил «Двач». Форум взял лого The Village для фейка
Ситуация

Залину Маршенкулову и еще 20 девушек затравил «Двач». Форум взял лого The Village для фейка «Na ***» «Двач»

Новости

Сексистские посты в соцсетях московского велофестиваля (обновлено)

Департамент транспорта советует женщинам завоевать внимание мужчин мини-юбкой

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Новости

Сексистские посты в соцсетях московского велофестиваля (обновлено) Департамент транспорта советует женщинам завоевать внимание мужчин мини-юбкой

Новости

Объявления на Сокольнической линии, где просят уступать места всем женщинам, назвали дискриминацией

Пассажиры просят подписывать петицию, чтобы метрополитен вернул уточнение про «беременных»

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Новости

Объявления на Сокольнической линии, где просят уступать места всем женщинам, назвали дискриминацией Пассажиры просят подписывать петицию, чтобы метрополитен вернул уточнение про «беременных»

«Женская власть»: Как победить сексизм на работе
Книга недели
«Женская власть»: Как победить сексизм на работеИ переубедить коллег, которые настроены против вас
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«Женская власть»: Как победить сексизм на работе
Книга недели

«Женская власть»: Как победить сексизм на работе И переубедить коллег, которые настроены против вас

Новости

Депутат Мосгордумы осудила сеть кофеен C’Cups, логотип которой указывает на размер женской груди

По ее мнению, столица должна задавать тон и традиции

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Новости

Депутат Мосгордумы осудила сеть кофеен C’Cups, логотип которой указывает на размер женской груди По ее мнению, столица должна задавать тон и традиции

Новости

«Харрасмантул» и «Женоненазавр»: Карточки о сексизме на работе

Новую серию карточек «Росгендернадзор» приурочил к 1 мая

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Новости

«Харрасмантул» и «Женоненазавр»: Карточки о сексизме на работе Новую серию карточек «Росгендернадзор» приурочил к 1 мая

Существует ли обратный сексизм?
Есть вопрос
Существует ли обратный сексизм?И в чем здесь логическая ошибка
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Существует ли обратный сексизм?
Есть вопрос

Существует ли обратный сексизм? И в чем здесь логическая ошибка

Новости

IKEA обвинили в сексизме из-за рекламы настольной салфетки

Представители компании сравнили женщину с собакой

3
Новости

IKEA обвинили в сексизме из-за рекламы настольной салфетки Представители компании сравнили женщину с собакой

Новости

«Копирка» отказалась печатать плакаты «Нет расизму» и «Нет гомофобии»

Сотрудник печатного центра назвал фразы на плакатах политическими лозунгами

9
Новости

«Копирка» отказалась печатать плакаты «Нет расизму» и «Нет гомофобии» Сотрудник печатного центра назвал фразы на плакатах политическими лозунгами

«Повелительница пенисов»: «Я была копирайтером порносайта»
Личный опыт
«Повелительница пенисов»: «Я была копирайтером порносайта»О сексизме на заказ и странах-лидерах в порно
21
«Повелительница пенисов»: «Я была копирайтером порносайта»
Личный опыт

«Повелительница пенисов»: «Я была копирайтером порносайта» О сексизме на заказ и странах-лидерах в порно

Новости

Депутаты — о просьбе ФИФА реже показывать красивых болельщиц из-за сексизма

Парламентарии заявили, что проблема дискриминации преувеличена

3
Новости

Депутаты — о просьбе ФИФА реже показывать красивых болельщиц из-за сексизма Парламентарии заявили, что проблема дискриминации преувеличена

Новости

ФИФА попросит телеканалы реже показывать красивых болельщиц на трибунах ЧМ-2018

Проблема сексизма на чемпионате оказалась острее, чем проявление актов расизма

3
Новости

ФИФА попросит телеканалы реже показывать красивых болельщиц на трибунах ЧМ-2018 Проблема сексизма на чемпионате оказалась острее, чем проявление актов расизма

Ника Водвуд — о «Хлебозаводе» и феминизме
Любимое место

Ника Водвуд — о «Хлебозаводе» и феминизмеКиберактивистка nixelpixel рассказывает о своем отношении к Москве и борьбе с дискриминацией

Любимое место

Ника Водвуд — о «Хлебозаводе» и феминизме Киберактивистка nixelpixel рассказывает о своем отношении к Москве и борьбе с дискриминацией

Новости

В СПбГУ развесили плакаты с сексистскими высказываниями преподавателей о женщинах

В учебном заведении заявили, что руководству не сообщали о сексистских проявлениях в поведении преподавателей

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Новости

В СПбГУ развесили плакаты с сексистскими высказываниями преподавателей о женщинах В учебном заведении заявили, что руководству не сообщали о сексистских проявлениях в поведении преподавателей

«Сдается комната — строго девушкам»
Бесит
«Сдается комната — строго девушкам»«Чтобы, не дай бог, не было приставаний»: как арендодатели оправдывают сексизм в объявлениях об аренде
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«Сдается комната — строго девушкам»
Бесит

«Сдается комната — строго девушкам» «Чтобы, не дай бог, не было приставаний»: как арендодатели оправдывают сексизм в объявлениях об аренде

Феминистка
Как всё устроено
ФеминисткаИнтерсекциональная феминистка — об отношениях, волосатых ногах и бытовом сексизме
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Феминистка
Как всё устроено

Феминистка Интерсекциональная феминистка — об отношениях, волосатых ногах и бытовом сексизме

Новости

Парковка в аэропорту Домодедово с розовой разметкой для девушек

Она появилась на парковке Р7

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Новости

Парковка в аэропорту Домодедово с розовой разметкой для девушек Она появилась на парковке Р7

Тест на сексизм, тайное совещание в мэрии и новый альбом Gorillaz
Неделя в интернете
Тест на сексизм, тайное совещание в мэрии и новый альбом GorillazCамое важное в Сети за уходящую неделю — для тех, кто все пропустил
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Тест на сексизм, тайное совещание в мэрии и новый альбом Gorillaz
Неделя в интернете

Тест на сексизм, тайное совещание в мэрии и новый альбом Gorillaz Cамое важное в Сети за уходящую неделю — для тех, кто все пропустил

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