«Я училась серфить на Камчатке» Почему стоит попробовать серфинг в холодных водах Тихого океана
Купальники и костюмы для серфинга в коллекции H&M и Women + Waves
Вещи сделаны из каучука и переработанных материалов
Купальники и костюмы для серфинга в коллекции H&M и Women + Waves Вещи сделаны из каучука и переработанных материалов
Signal проведет свою первую вечеринку за пределами России. Фестиваль отпразднует Новый год на Бали!
Билеты уже появились в продаже
Signal проведет свою первую вечеринку за пределами России. Фестиваль отпразднует Новый год на Бали! Билеты уже появились в продаже
В Петербурге «Метеор» сбил серфингиста. Спортсмена ищут спасатели
Инцидент произошел днем 27 мая в районе Морской набережной
В Петербурге «Метеор» сбил серфингиста. Спортсмена ищут спасатели Инцидент произошел днем 27 мая в районе Морской набережной
Заплыв петербургских серферов на Финском заливе. Они устроили его в январе
Видеозапись опубликовали в социальных сетях
Заплыв петербургских серферов на Финском заливе. Они устроили его в январе Видеозапись опубликовали в социальных сетях
На пляже «Ласковый» проведут фестиваль серф-культуры Locals Only
Мероприятие состоится 26 и 27 августа
На пляже «Ласковый» проведут фестиваль серф-культуры Locals Only Мероприятие состоится 26 и 27 августа
Здесь моря нет: Как школьник с Урала стал популярным серфером Никита Авдеев о первой волне, тренировках на суше, акулах и рифах
У «Сенной площади» открыли «сёрферскую» кофейню Surf Coffee
До этого её создатели продавали кофе из раскрашенного фургона Volkswagen Type 2
У «Сенной площади» открыли «сёрферскую» кофейню Surf Coffee До этого её создатели продавали кофе из раскрашенного фургона Volkswagen Type 2
В Петербурге открывается магазин для сёрферов
На днях в Петербурге откроется первый специализированный магазин, где можно будет найти всё необходимое для сёрфинга за рубежом и в России