Серфинг для начинающих: краткий обзор серф спотов You can't stop the waves, but you can learn to surf.Не нужно быть мыслителем, чтобы понять, почему серфинг так популярен. В условиях активно набирающей обороты жизни и энтропии,серфинг — шанс вернуться к природе, взять паузу, испытать себя на прочность, развлечься и получить заряд энергии и бодрости от общения с Океаном.Сейчас обучение серфингу не выглядит трудным, ведущим через тернии...