17 ноября, среда
Санкт-Петербург
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
«Я училась серфить на Камчатке»
«Я училась серфить на Камчатке» Почему стоит попробовать серфинг в холодных водах Тихого океана
«Я училась серфить на Камчатке»

«Я училась серфить на Камчатке»
Почему стоит попробовать серфинг в холодных водах Тихого океана

Купальники и костюмы для серфинга в коллекции H&M и Women + Waves

Вещи сделаны из каучука и переработанных материалов

Купальники и костюмы для серфинга в коллекции H&M и Women + Waves
Вещи сделаны из каучука и переработанных материалов

Signal проведет свою первую вечеринку за пределами России. Фестиваль отпразднует Новый год на Бали!

Билеты уже появились в продаже

Signal проведет свою первую вечеринку за пределами России. Фестиваль отпразднует Новый год на Бали!
Билеты уже появились в продаже

В Петербурге «Метеор» сбил серфингиста. Спортсмена ищут спасатели

Инцидент произошел днем 27 мая в районе Морской набережной

В Петербурге «Метеор» сбил серфингиста. Спортсмена ищут спасатели
Инцидент произошел днем 27 мая в районе Морской набережной

Заплыв петербургских серферов на Финском заливе. Они устроили его в январе

Видеозапись опубликовали в социальных сетях

Заплыв петербургских серферов на Финском заливе. Они устроили его в январе
Видеозапись опубликовали в социальных сетях

На пляже «Ласковый» проведут фестиваль серф-культуры Locals Only

Мероприятие состоится 26 и 27 августа

На пляже «Ласковый» проведут фестиваль серф-культуры Locals Only
Мероприятие состоится 26 и 27 августа

Здесь моря нет: Как школьник с Урала стал популярным серфером
Здесь моря нет: Как школьник с Урала стал популярным серфером Никита Авдеев о первой волне, тренировках на суше, акулах и рифах
Здесь моря нет: Как школьник с Урала стал популярным серфером

Здесь моря нет: Как школьник с Урала стал популярным серфером
Никита Авдеев о первой волне, тренировках на суше, акулах и рифах

У «Сенной площади» открыли «сёрферскую» кофейню Surf Coffee

До этого её создатели продавали кофе из раскрашенного фургона Volkswagen Type 2

У «Сенной площади» открыли «сёрферскую» кофейню Surf Coffee
До этого её создатели продавали кофе из раскрашенного фургона Volkswagen Type 2

В Петербурге открывается магазин для сёрферов

На днях в Петербурге откроется первый специализированный магазин, где можно будет найти всё необходимое для сёрфинга за рубежом и в России

В Петербурге открывается магазин для сёрферов
На днях в Петербурге откроется первый специализированный магазин, где можно будет найти всё необходимое для сёрфинга за рубежом и в России

В Петербурге открывается магазин мужской одежды с американскими и европейскими марками 23 апреля в тестовом формате открывается магазин Mint, где будут продавать мужскую одежду и обувь Wood Wood, Obey, Penfield, Carhartt, Red Wing и еще 20 легендарных европейских и американских марок.

В Петербурге открывается магазин мужской одежды с американскими и европейскими марками
23 апреля в тестовом формате открывается магазин Mint, где будут продавать мужскую одежду и обувь Wood Wood, Obey, Penfield, Carhartt, Red Wing и еще 20 легендарных европейских и американских марок.

Новое место (Петербург): 360 Riders Bar
Новое место (Петербург): 360 Riders Bar На месте «Дружбы» открылся бар для райдеров с тропическими коктейлями и электронной музыкой.
Новое место (Петербург): 360 Riders Bar

Новое место (Петербург): 360 Riders Bar
На месте «Дружбы» открылся бар для райдеров с тропическими коктейлями и электронной музыкой.

Португалия - Что делать на краю старого света? Для большинства жителей Европы не секрет, что португальское побережье - рай для серфинга. Почему же российские искатели волн и неравнодушные к этому спорту предпочитают Бали?

Португалия - Что делать на краю старого света?
Для большинства жителей Европы не секрет, что португальское побережье - рай для серфинга. Почему же российские искатели волн и неравнодушные к этому спорту предпочитают Бали?

Что смотреть на Бали? &nbsp;Бали – это маленький остров, на котором, однако, есть много, что посмотреть! Размером Бали – меньше, чем половина московской области, но из-за узких дорожек со средней скоростью передвижения не выше 40-50 км в час, и разнообразия мест, в которых стоит остановиться на пару-тройку ночей, поездка может вылиться в настоящее путешествие.

Что смотреть на Бали?
&nbsp;Бали – это маленький остров, на котором, однако, есть много, что посмотреть! Размером Бали – меньше, чем половина московской области, но из-за узких дорожек со средней скоростью передвижения не выше 40-50 км в час, и разнообразия мест, в которых стоит остановиться на пару-тройку ночей, поездка может вылиться в настоящее путешествие.

Серфинг для начинающих: краткий обзор серф спотов You can't stop the waves, but you can learn to surf.Не нужно быть мыслителем, чтобы понять, почему серфинг так популярен. В условиях активно набирающей обороты жизни и энтропии,серфинг — шанс вернуться к природе, взять паузу, испытать себя на прочность, развлечься и получить заряд энергии и бодрости от общения с Океаном.Сейчас обучение серфингу не выглядит трудным, ведущим через тернии...

Серфинг для начинающих: краткий обзор серф спотов
You can't stop the waves, but you can learn to surf.Не нужно быть мыслителем, чтобы понять, почему серфинг так популярен. В условиях активно набирающей обороты жизни и энтропии,серфинг — шанс вернуться к природе, взять паузу, испытать себя на прочность, развлечься и получить заряд энергии и бодрости от общения с Океаном.Сейчас обучение серфингу не выглядит трудным, ведущим через тернии...

Биарритц: цивильный серфинг по-европейски За последний год культура серфинга в такой несерфовой стране как Россия подскочила на уровень выше, и виной тому – ставший уже по-турецки туристическим о. Бали и прилегающие к нему индонезийские окрестности. За это время в наших головах сложилась прочная ассоциация: серфинг – это Бали, Бали – это серфинг. Однако мало кто задумывается о том, что серфинг может быть намного ближе –...

Биарритц: цивильный серфинг по-европейски
За последний год культура серфинга в такой несерфовой стране как Россия подскочила на уровень выше, и виной тому – ставший уже по-турецки туристическим о. Бали и прилегающие к нему индонезийские окрестности. За это время в наших головах сложилась прочная ассоциация: серфинг – это Бали, Бали – это серфинг. Однако мало кто задумывается о том, что серфинг может быть намного ближе –...

Бесконечная борьба с океаном и полная свобода Серфинг в Доминикане&nbsp;- Русская волна 2010&nbsp;

Бесконечная борьба с океаном и полная свобода
Серфинг в Доминикане&nbsp;- Русская волна 2010&nbsp;

Антология путешествий: первый раз на Бали Хроники моей первой поездки на Бали в 2008

Антология путешествий: первый раз на Бали
Хроники моей первой поездки на Бали в 2008

Серфинг. Бали. Инструкция Давно мечтали попробовать серфинг? Собрались на Бали? Эта статья для вас.

Серфинг. Бали. Инструкция
Давно мечтали попробовать серфинг? Собрались на Бали? Эта статья для вас.

ОКЕАН ЗОВЕТ! ОКЕАН ЗОВЕТ! Главная наша цель была доехать до океана и посерфить там. Но так сложилось, что за рулем машины мы провели около 9 дней, заехав по дороге в почти все крупные европейские города, на Лазурном берегу – 5 дней, и только неделя осталась нам на океан и чистый серфинг.Мы поехали через Беларусь (кстати, Минск – чистый, приятный, недорогой город и дорога до него отличная), Польшу...

ОКЕАН ЗОВЕТ!
ОКЕАН ЗОВЕТ! Главная наша цель была доехать до океана и посерфить там. Но так сложилось, что за рулем машины мы провели около 9 дней, заехав по дороге в почти все крупные европейские города, на Лазурном берегу – 5 дней, и только неделя осталась нам на океан и чистый серфинг.Мы поехали через Беларусь (кстати, Минск – чистый, приятный, недорогой город и дорога до него отличная), Польшу...