Облако знаний
Группа с tattoo: Кто и почему делает татуировки с логотипами своих компанийГендиректор Acronis Сергей Белоусов недавно похвастался тату с логотипом своей компании. Набивать лого своего «детища» — давний тренд у предпринимателей. H&F вспомнил ещё несколько нательных рисунков.
Облако знаний
Группа с tattoo: Кто и почему делает татуировки с логотипами своих компаний Гендиректор Acronis Сергей Белоусов недавно похвастался тату с логотипом своей компании. Набивать лого своего «детища» — давний тренд у предпринимателей. H&F вспомнил ещё несколько нательных рисунков.
Новости
Сергей Белоусов планирует открыть в России новый университет
Он будет готовить специалистов для технологической индустрии
Новости
Сергей Белоусов планирует открыть в России новый университет Он будет готовить специалистов для технологической индустрии
Менеджмент
Труд и май: Как предприниматели проводят выходныеHopes & Fears выяснил, чем занимались российские бизнесмены в первые майские праздники. На их снимках в Instagram — пляжи, высотки, дети, крокодилы, машины и они сами.
Менеджмент
Труд и май: Как предприниматели проводят выходные Hopes & Fears выяснил, чем занимались российские бизнесмены в первые майские праздники. На их снимках в Instagram — пляжи, высотки, дети, крокодилы, машины и они сами.
Менеджмент
Сергей Белоусов (Acronis): Почему в кризис нужно снова стать стартаперомПредприниматель и инвестор Сергей Белоусов объясняет, как воспользоваться хаосом и вывести компанию на новый уровень.
Менеджмент
Сергей Белоусов (Acronis): Почему в кризис нужно снова стать стартапером Предприниматель и инвестор Сергей Белоусов объясняет, как воспользоваться хаосом и вывести компанию на новый уровень.
Hopes & Fears
Не промолчали: Что думают российские предприниматели о ситуации на УкраинеУкраинская революция стала самой обсуждаемой темой последних нескольких месяцев. H&F выбрал самые яркие и характерные высказывания российских бизнесменов об этом в социальных сетях.
Hopes & Fears
Не промолчали: Что думают российские предприниматели о ситуации на Украине Украинская революция стала самой обсуждаемой темой последних нескольких месяцев. H&F выбрал самые яркие и характерные высказывания российских бизнесменов об этом в социальных сетях.
Менеджмент
Сергей Белоусов: Почему бизнесмены круче визионеровВ начале 2014 года появились новости о провале сразу нескольких стартапов, которые считались перспективными. Предприниматель и инвестор Сергей Белоусов объяснил, почему это случилось.
Менеджмент
Сергей Белоусов: Почему бизнесмены круче визионеров В начале 2014 года появились новости о провале сразу нескольких стартапов, которые считались перспективными. Предприниматель и инвестор Сергей Белоусов объяснил, почему это случилось.
Hopes & Fears
Посмотри на меня: 25 автопортретов предпринимателейH&F выяснил, какие снимки выкладывают герои наших публикаций в Instagram.
Hopes & Fears
Посмотри на меня: 25 автопортретов предпринимателей H&F выяснил, какие снимки выкладывают герои наших публикаций в Instagram.
Новости
10 самых успешных венчурных капиталистов России заработали $3,6 млрд
60% от этих средств приходятся на долю Юрия Мильнера, единственного российского инвестора, входящего в мировой топ венчурных капиталистов по версии Forbes
Новости
10 самых успешных венчурных капиталистов России заработали $3,6 млрд 60% от этих средств приходятся на долю Юрия Мильнера, единственного российского инвестора, входящего в мировой топ венчурных капиталистов по версии Forbes
Hopes & Fears
Сергей Белоусов (Runa Capital) об имидже инвестораЧасто выступая в прессе и снимая провокационные ролики, Сергей Белоусов надеется привлечь как можно больше хороших стартапов. Он рассказал H&F о том, как строит общение с предпринимателями.
Hopes & Fears
Сергей Белоусов (Runa Capital) об имидже инвестора Часто выступая в прессе и снимая провокационные ролики, Сергей Белоусов надеется привлечь как можно больше хороших стартапов. Он рассказал H&F о том, как строит общение с предпринимателями.
Hopes & Fears
Николай Кононов о тоске венчурного рынка по ДолинеВ России меньше стартапов, чем в стране Бразилии или городе Сиэтле. Так ли это плохо?
Hopes & Fears
Николай Кононов о тоске венчурного рынка по Долине В России меньше стартапов, чем в стране Бразилии или городе Сиэтле. Так ли это плохо?
Менеджмент
Руслан Фазлыев (Ecwid) об идеальном инвестореПредприниматель из Ульяновска создал конструктор интернет-магазинов Ecwid, которым пользуются 200 000 человек в 174 странах мира. Фазлыев рассказал H&F об опыте поиска и выбора инвестора.
Менеджмент