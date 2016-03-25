вернуться на старую версию сайта
17 сентября, четверг
Москва
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
Киноцентр «Соловей», который не жалко
Дом, в котором

Киноцентр «Соловей», который не жалкоТарантино, Михалков, Елена Беркова и самые опасные ОПГ Москвы

Дом, в котором

Киноцентр «Соловей», который не жалко Тарантино, Михалков, Елена Беркова и самые опасные ОПГ Москвы

Новости

«Коммерсантъ»: В Москве появятся коворкинги от совладельца «ПИК»

Первый офис может расположиться недалеко от Кремля

0
Новости

«Коммерсантъ»: В Москве появятся коворкинги от совладельца «ПИК» Первый офис может расположиться недалеко от Кремля

Новости

«Коммерсантъ»: Владелец «ПИКа» хочет купить Даниловский рынок

Сейчас зданием владеет ресторанный холдинг Ginza Project

1
Новости

«Коммерсантъ»: Владелец «ПИКа» хочет купить Даниловский рынок Сейчас зданием владеет ресторанный холдинг Ginza Project

Недвижимость

У ТЦ Columbus сменятся владельцы

Объект перейдет в собственность бизнес-структур главы группы компаний ПИК Сергея Гордеева

0
Недвижимость

У ТЦ Columbus сменятся владельцы Объект перейдет в собственность бизнес-структур главы группы компаний ПИК Сергея Гордеева

Новости

Недостроенный ТЦ «Ярославка-молл» выставили на продажу

Сергей Гордеев продолжает избавляться от коммерческой недвижимости, чтобы обезопасить основной бизнес

0
Новости

Недостроенный ТЦ «Ярославка-молл» выставили на продажу Сергей Гордеев продолжает избавляться от коммерческой недвижимости, чтобы обезопасить основной бизнес