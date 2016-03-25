Дом, в котором
Киноцентр «Соловей», который не жалкоТарантино, Михалков, Елена Беркова и самые опасные ОПГ Москвы
Дом, в котором
Киноцентр «Соловей», который не жалко Тарантино, Михалков, Елена Беркова и самые опасные ОПГ Москвы
Новости
«Коммерсантъ»: В Москве появятся коворкинги от совладельца «ПИК»
Первый офис может расположиться недалеко от Кремля
Новости
«Коммерсантъ»: В Москве появятся коворкинги от совладельца «ПИК» Первый офис может расположиться недалеко от Кремля
Новости
«Коммерсантъ»: Владелец «ПИКа» хочет купить Даниловский рынок
Сейчас зданием владеет ресторанный холдинг Ginza Project
Новости
«Коммерсантъ»: Владелец «ПИКа» хочет купить Даниловский рынок Сейчас зданием владеет ресторанный холдинг Ginza Project
Недвижимость
У ТЦ Columbus сменятся владельцы
Объект перейдет в собственность бизнес-структур главы группы компаний ПИК Сергея Гордеева
Недвижимость
У ТЦ Columbus сменятся владельцы Объект перейдет в собственность бизнес-структур главы группы компаний ПИК Сергея Гордеева
Новости
Недостроенный ТЦ «Ярославка-молл» выставили на продажу
Сергей Гордеев продолжает избавляться от коммерческой недвижимости, чтобы обезопасить основной бизнес
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