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Новости

На московском фестивале Esquire выступят Pharaoh, Big Baby Tape и «Синекдоха Монток»

Среди гостей фестиваля — Satyr, Ладо Кватания и Ирина Горбачева

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Новости

На московском фестивале Esquire выступят Pharaoh, Big Baby Tape и «Синекдоха Монток» Среди гостей фестиваля — Satyr, Ладо Кватания и Ирина Горбачева

«Тоня против всех», «Три билборда», «Селфи» и «Короче»
Фильмы недели
«Тоня против всех», «Три билборда», «Селфи» и «Короче» Короткие рецензии на главные новинки кинопроката
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«Тоня против всех», «Три билборда», «Селфи» и «Короче»
Фильмы недели

«Тоня против всех», «Три билборда», «Селфи» и «Короче» Короткие рецензии на главные новинки кинопроката

Новости

Режиссер Юрий Быков объявил об уходе из кино из-за обвинений в сотрудничестве с властью

Давление на режиссера связано с сериалом «Спящие» на Первом канале

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Новости

Режиссер Юрий Быков объявил об уходе из кино из-за обвинений в сотрудничестве с властью Давление на режиссера связано с сериалом «Спящие» на Первом канале

Обнаженная Мона Лиза работы да Винчи, отставки губернаторов и новый фильм по Минаеву
Утро в мире
Обнаженная Мона Лиза работы да Винчи, отставки губернаторов и новый фильм по МинаевуКаждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в России и мире
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Обнаженная Мона Лиза работы да Винчи, отставки губернаторов и новый фильм по Минаеву
Утро в мире

Обнаженная Мона Лиза работы да Винчи, отставки губернаторов и новый фильм по Минаеву Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в России и мире

Ситуация

Главным редактором Esquire назначен Сергей Минаев

В последний раз главный редактор Esquire сменился в августе 2016 года, когда этот пост заняла Ксения Соколова

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Ситуация

Главным редактором Esquire назначен Сергей Минаев В последний раз главный редактор Esquire сменился в августе 2016 года, когда этот пост заняла Ксения Соколова

Новости ресторанов

В баре «Духless» появились гастросеты

Всего для гостей подготовили пять сетов с едой и коктейлями

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Новости ресторанов

В баре «Духless» появились гастросеты Всего для гостей подготовили пять сетов с едой и коктейлями

Новое место

Сергей Минаев открывает в Москве новый бар Духless Bar

Шеф-барменом в заведении работает Василий Жеглов, который раньше отвечал за напитки в ресторанах Black Thai и «Китайская грамота»

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Новое место

Сергей Минаев открывает в Москве новый бар Духless Bar Шеф-барменом в заведении работает Василий Жеглов, который раньше отвечал за напитки в ресторанах Black Thai и «Китайская грамота»

Город

На Тверской улице открывается винный бар «Хлеб и вино»

Новый ресторан стал самым большим заведением сети: здесь могут поместиться около 100 человек

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Город

На Тверской улице открывается винный бар «Хлеб и вино» Новый ресторан стал самым большим заведением сети: здесь могут поместиться около 100 человек

Новое место

Сергей Минаев открыл четвёртый по счёту винный бар «Хлеб и вино»

В барном меню заведения есть 22 вида вина: игристое, белое, красное и розовое

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Новое место

Сергей Минаев открыл четвёртый по счёту винный бар «Хлеб и вино» В барном меню заведения есть 22 вида вина: игристое, белое, красное и розовое

Новое место

На Маросейке открылся винный бар «Хлеб и вино»

На Маросейке, 15 открылся винный бар «Хлеб и вино» писателя, телеведущего и бизнесмена Сергея Минаева.

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Новое место

На Маросейке открылся винный бар «Хлеб и вино» На Маросейке, 15 открылся винный бар «Хлеб и вино» писателя, телеведущего и бизнесмена Сергея Минаева.

18 новых кафе, баров и ресторанов зимы
Планы на сезон

18 новых кафе, баров и ресторанов зимыНовый ресторан владельцев Uilliams и «Уголька», сеть винных баров телеведущего Сергея Минаева и первый ресторан владельца Leform — The Village узнал, какие заведения открываются в Москве этой зимой

Планы на сезон

18 новых кафе, баров и ресторанов зимы Новый ресторан владельцев Uilliams и «Уголька», сеть винных баров телеведущего Сергея Минаева и первый ресторан владельца Leform — The Village узнал, какие заведения открываются в Москве этой зимой

Ситуация

Сергей Минаев об ограничении импорта продуктов

Писатель Сергей Минаев прокомментировал запрет на импорт некоторых категорий продуктов из ЕС и США в своём Facebook

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Ситуация

Сергей Минаев об ограничении импорта продуктов Писатель Сергей Минаев прокомментировал запрет на импорт некоторых категорий продуктов из ЕС и США в своём Facebook

Пир «Духless»: Гид по Москве нулевых
Weekend
Пир «Духless»: Гид по Москве нулевыхТанцы в Fabrique и дешёвая водка в «О.Г.И.», непотопляемые «Жигули» и призрак «Оперы» — к выходу фильма «Духless» The Village составил гид по знаковым местам «гламурной Москвы» нулевых.
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Пир «Духless»: Гид по Москве нулевых
Weekend

Пир «Духless»: Гид по Москве нулевых Танцы в Fabrique и дешёвая водка в «О.Г.И.», непотопляемые «Жигули» и призрак «Оперы» — к выходу фильма «Духless» The Village составил гид по знаковым местам «гламурной Москвы» нулевых.