На московском фестивале Esquire выступят Pharaoh, Big Baby Tape и «Синекдоха Монток»
Среди гостей фестиваля — Satyr, Ладо Кватания и Ирина Горбачева
На московском фестивале Esquire выступят Pharaoh, Big Baby Tape и «Синекдоха Монток» Среди гостей фестиваля — Satyr, Ладо Кватания и Ирина Горбачева
«Тоня против всех», «Три билборда», «Селфи» и «Короче» Короткие рецензии на главные новинки кинопроката
Режиссер Юрий Быков объявил об уходе из кино из-за обвинений в сотрудничестве с властью
Давление на режиссера связано с сериалом «Спящие» на Первом канале
Режиссер Юрий Быков объявил об уходе из кино из-за обвинений в сотрудничестве с властью Давление на режиссера связано с сериалом «Спящие» на Первом канале
Обнаженная Мона Лиза работы да Винчи, отставки губернаторов и новый фильм по Минаеву Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в России и мире
Главным редактором Esquire назначен Сергей Минаев
В последний раз главный редактор Esquire сменился в августе 2016 года, когда этот пост заняла Ксения Соколова
Главным редактором Esquire назначен Сергей Минаев В последний раз главный редактор Esquire сменился в августе 2016 года, когда этот пост заняла Ксения Соколова
В баре «Духless» появились гастросеты
Всего для гостей подготовили пять сетов с едой и коктейлями
В баре «Духless» появились гастросеты Всего для гостей подготовили пять сетов с едой и коктейлями
Сергей Минаев открывает в Москве новый бар Духless Bar
Шеф-барменом в заведении работает Василий Жеглов, который раньше отвечал за напитки в ресторанах Black Thai и «Китайская грамота»
Сергей Минаев открывает в Москве новый бар Духless Bar Шеф-барменом в заведении работает Василий Жеглов, который раньше отвечал за напитки в ресторанах Black Thai и «Китайская грамота»
На Тверской улице открывается винный бар «Хлеб и вино»
Новый ресторан стал самым большим заведением сети: здесь могут поместиться около 100 человек
На Тверской улице открывается винный бар «Хлеб и вино» Новый ресторан стал самым большим заведением сети: здесь могут поместиться около 100 человек
Сергей Минаев открыл четвёртый по счёту винный бар «Хлеб и вино»
В барном меню заведения есть 22 вида вина: игристое, белое, красное и розовое
Сергей Минаев открыл четвёртый по счёту винный бар «Хлеб и вино» В барном меню заведения есть 22 вида вина: игристое, белое, красное и розовое
На Маросейке открылся винный бар «Хлеб и вино»
На Маросейке, 15 открылся винный бар «Хлеб и вино» писателя, телеведущего и бизнесмена Сергея Минаева.
На Маросейке открылся винный бар «Хлеб и вино» На Маросейке, 15 открылся винный бар «Хлеб и вино» писателя, телеведущего и бизнесмена Сергея Минаева.
18 новых кафе, баров и ресторанов зимыНовый ресторан владельцев Uilliams и «Уголька», сеть винных баров телеведущего Сергея Минаева и первый ресторан владельца Leform — The Village узнал, какие заведения открываются в Москве этой зимой
18 новых кафе, баров и ресторанов зимы Новый ресторан владельцев Uilliams и «Уголька», сеть винных баров телеведущего Сергея Минаева и первый ресторан владельца Leform — The Village узнал, какие заведения открываются в Москве этой зимой
Сергей Минаев об ограничении импорта продуктов
Писатель Сергей Минаев прокомментировал запрет на импорт некоторых категорий продуктов из ЕС и США в своём Facebook