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Новости

В Музее Москвы покажут фотографии безлюдного города, сделанные Сергеем Пономаревым

То, что уже кануло в историю

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Новости

В Музее Москвы покажут фотографии безлюдного города, сделанные Сергеем Пономаревым То, что уже кануло в историю

Новости

Apple представила фотопроект журналиста Сергея Пономарева о Транссибирской магистрали

Фотограф снял на айфон свое недельное путешествие по самой длинной железной дороге

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Новости

Apple представила фотопроект журналиста Сергея Пономарева о Транссибирской магистрали Фотограф снял на айфон свое недельное путешествие по самой длинной железной дороге

Город

Российские журналисты получили Пулитцеровскую премию

Россияне получили награды за объяснительную журналистику и новостную фотографию

Российские журналисты получили Пулитцеровскую премию
Город

Российские журналисты получили Пулитцеровскую премию Россияне получили награды за объяснительную журналистику и новостную фотографию

Камера наблюдения: избранное
Галереи
Камера наблюдения: избранноеВ течение полугода The Village публиковал работы знакомых фотографов, снятых в разных жанрах и стилях, посвященные Москве. Напоследок — семь подборок, которые нам особенно запомнились.
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Камера наблюдения: избранное
Галереи

Камера наблюдения: избранное В течение полугода The Village публиковал работы знакомых фотографов, снятых в разных жанрах и стилях, посвященные Москве. Напоследок — семь подборок, которые нам особенно запомнились.

Камера наблюдения: Москва глазами Сергея Пономарёва
Галереи
Камера наблюдения: Москва глазами Сергея ПономарёваThe Village продолжает публиковать снимки знакомых фотографов, позволяющие по-разному взглянуть на Москву. В этом выпуске — работы известного фотографа-стрингера Сергея Пономарёва.
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Камера наблюдения: Москва глазами Сергея Пономарёва
Галереи

Камера наблюдения: Москва глазами Сергея Пономарёва The Village продолжает публиковать снимки знакомых фотографов, позволяющие по-разному взглянуть на Москву. В этом выпуске — работы известного фотографа-стрингера Сергея Пономарёва.