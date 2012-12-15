Новости
В Музее Москвы покажут фотографии безлюдного города, сделанные Сергеем Пономаревым
То, что уже кануло в историю
Новости
В Музее Москвы покажут фотографии безлюдного города, сделанные Сергеем Пономаревым То, что уже кануло в историю
Новости
Apple представила фотопроект журналиста Сергея Пономарева о Транссибирской магистрали
Фотограф снял на айфон свое недельное путешествие по самой длинной железной дороге
Новости
Apple представила фотопроект журналиста Сергея Пономарева о Транссибирской магистрали Фотограф снял на айфон свое недельное путешествие по самой длинной железной дороге
Город
Российские журналисты получили Пулитцеровскую премию
Россияне получили награды за объяснительную журналистику и новостную фотографию
Город
Российские журналисты получили Пулитцеровскую премию Россияне получили награды за объяснительную журналистику и новостную фотографию
Галереи
Камера наблюдения: избранноеВ течение полугода The Village публиковал работы знакомых фотографов, снятых в разных жанрах и стилях, посвященные Москве. Напоследок — семь подборок, которые нам особенно запомнились.
Галереи
Камера наблюдения: избранное В течение полугода The Village публиковал работы знакомых фотографов, снятых в разных жанрах и стилях, посвященные Москве. Напоследок — семь подборок, которые нам особенно запомнились.
Галереи
Камера наблюдения: Москва глазами Сергея ПономарёваThe Village продолжает публиковать снимки знакомых фотографов, позволяющие по-разному взглянуть на Москву. В этом выпуске — работы известного фотографа-стрингера Сергея Пономарёва.
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