«Университет детей» начнёт новую серию семейных лекций
Астрофизик, создатель сайта «Антропогенез.ру» и Юрий Сапрыкин отвечают на вопросы студентов
«Университет детей» начнёт новую серию семейных лекций Астрофизик, создатель сайта «Антропогенез.ру» и Юрий Сапрыкин отвечают на вопросы студентов
«Очень грустная ситуация»: Учёный Сергей Попов — о судьбе фонда «Династия» The Village узнал, чем грозит закрытие благотворительного фонда
«Очень грустная ситуация»: Учёный Сергей Попов — о судьбе фонда «Династия» The Village узнал, чем грозит закрытие благотворительного фонда
Комитет по транспорту возглавил московский чиновник
В Комитете по транспорту сменился председатель. Вместо Станислава Попова главой ведомства назначили 55-летнего москвича, разведчика и транспортного чиновника со стажем Александра Воробьёва.