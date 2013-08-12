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«Университет детей» начнёт новую серию семейных лекций

Астрофизик, создатель сайта «Антропогенез.ру» и Юрий Сапрыкин отвечают на вопросы студентов

«Университет детей» начнёт новую серию семейных лекций
Астрофизик, создатель сайта «Антропогенез.ру» и Юрий Сапрыкин отвечают на вопросы студентов

«Очень грустная ситуация»: Учёный Сергей Попов — о судьбе фонда «Династия»
«Очень грустная ситуация»: Учёный Сергей Попов — о судьбе фонда «Династия» The Village узнал, чем грозит закрытие благотворительного фонда
«Очень грустная ситуация»: Учёный Сергей Попов — о судьбе фонда «Династия»

«Очень грустная ситуация»: Учёный Сергей Попов — о судьбе фонда «Династия»
The Village узнал, чем грозит закрытие благотворительного фонда

Комитет по транспорту возглавил московский чиновник

В Комитете по транспорту сменился председатель. Вместо Станислава Попова главой ведомства назначили 55-летнего москвича, разведчика и транспортного чиновника со стажем Александра Воробьёва.

Комитет по транспорту возглавил московский чиновник
В Комитете по транспорту сменился председатель. Вместо Станислава Попова главой ведомства назначили 55-летнего москвича, разведчика и транспортного чиновника со стажем Александра Воробьёва.