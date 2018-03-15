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В МГУ проведут «Скрипальские чтения», посвященные информационным войнам
На конференцию пригласили Петрова и Боширова
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В МГУ проведут «Скрипальские чтения», посвященные информационным войнам На конференцию пригласили Петрова и Боширова
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Великобритания пообещала россиянам отсутствие проблем при поездках в страну
Введенные в аэропортах дополнительные проверки не коснутся большинства туристов
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Великобритания пообещала россиянам отсутствие проблем при поездках в страну Введенные в аэропортах дополнительные проверки не коснутся большинства туристов
Утро в мире
Россия против световых мечей, авария на румынской АЭС и трейлер антиутопии «Темные отражения»Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Утро в мире
Россия против световых мечей, авария на румынской АЭС и трейлер антиутопии «Темные отражения» Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
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Совфед — о «стадной» высылке российских дипломатов В Кремле уже пригрозили ответными мерами
Утро в мире
«Одноклассники» против Госдумы, неожиданная победа Путина и второй альбом OnukaКаждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Утро в мире
«Одноклассники» против Госдумы, неожиданная победа Путина и второй альбом Onuka Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Новости
Британский совет прекращает деятельность в России
Соответствующее предписание организация получила от МИДа России
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Британский совет прекращает деятельность в России Соответствующее предписание организация получила от МИДа России
Утро в мире
Бойкот ЧМ-2018, порно в транзакциях биткоина и сингапурский клип ФлешаКаждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Утро в мире
Бойкот ЧМ-2018, порно в транзакциях биткоина и сингапурский клип Флеша Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
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Посольство Великобритании пообещало не менять порядок выдачи виз
Высылка дипломатов не отразится на процедурах получения разрешений на въезд в страну
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