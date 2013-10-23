Железняк рассказал о попытках шантажировать его публикациями Навального (обновлено)
Депутату предлагали остановить распространение материалов о его дочерях за несколько сотен тысяч долларов
Железняк рассказал о попытках шантажировать его публикациями Навального (обновлено) Депутату предлагали остановить распространение материалов о его дочерях за несколько сотен тысяч долларов
Пользователей хотят штрафовать за распространение пиратского контента
Если соответствующий законопроект будет принят, то за репост фильма придётся заплатить штраф до 2 000 рублей
Пользователей хотят штрафовать за распространение пиратского контента Если соответствующий законопроект будет принят, то за репост фильма придётся заплатить штраф до 2 000 рублей
В кафе и ресторанах проведут рейд против кальянов
Рейд против незаконных кальянов депутаты Госдумы проведут вместе со спецслужбами
В кафе и ресторанах проведут рейд против кальянов Рейд против незаконных кальянов депутаты Госдумы проведут вместе со спецслужбами
Предложение расширить действие «антипиратского» закона вынесли на рассмотрение Госдумы
Однако оно может оказаться несвоевременным, так как правообладатели и интернет-компании уже успели заключить перемирие
Предложение расширить действие «антипиратского» закона вынесли на рассмотрение Госдумы Однако оно может оказаться несвоевременным, так как правообладатели и интернет-компании уже успели заключить перемирие
Сим-карты запретят продавать на улице
Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон, запрещающий продавать сим-карты на улице. Если президент подпишет документ в текущей редакции, запрет вступит в силу 1 января 2014 года.