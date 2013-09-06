Мост в Хорошево-Мневниках обещают достроить до конца года
Мост станет последним участком скоростной трассы Северо-Западной хорды
Мост в Хорошево-Мневниках обещают достроить до конца года Мост станет последним участком скоростной трассы Северо-Западной хорды
На северо-западе Москвы начнет ходить полуэкспрессный автобус
Новый маршрут сэкономит пассажирам до десяти минут дороги
На северо-западе Москвы начнет ходить полуэкспрессный автобус Новый маршрут сэкономит пассажирам до десяти минут дороги
В Москве открыли эстакаду между Северо-Восточной и Северо-Западной хордами
Конструкция улучшит транспортную доступность трех районов
В Москве открыли эстакаду между Северо-Восточной и Северо-Западной хордами Конструкция улучшит транспортную доступность трех районов
Главные дорожные стройки Москвы пообещали закончить к 2023 году
К этому времени планируют завершить строительство Южной рокады, а также Северо-Западной и Северо-Восточной хорд
Главные дорожные стройки Москвы пообещали закончить к 2023 году К этому времени планируют завершить строительство Южной рокады, а также Северо-Западной и Северо-Восточной хорд
В Москве открыли движение по двум эстакадам Северо-Западной хорды
Новые участки улучшат транспортную ситуацию на западе города
В Москве открыли движение по двум эстакадам Северо-Западной хорды
Новые участки улучшат транспортную ситуацию на западе города
В Москве открыли движение по Крылатскому мосту
Запуск моста улучшит пропускную способность строящейся Северо-Западной хорды
В Москве открыли движение по Крылатскому мосту Запуск моста улучшит пропускную способность строящейся Северо-Западной хорды
Депутаты сообщили о незаконном строительстве моста в Хорошево-Мневниках
Ему сопутствует вырубка деревьев в природоохранной зоне
Депутаты сообщили о незаконном строительстве моста в Хорошево-Мневниках Ему сопутствует вырубка деревьев в природоохранной зоне
К 2018 году в Москве построят четыре новых тоннеля
Их протяженность составит почти два километра
К 2018 году в Москве построят четыре новых тоннеля Их протяженность составит почти два километра
В Москве появится дублер Можайского шоссе и Мичуринского проспекта
Работы над дублером являются частью программы строительства Северо-Западной хорды
В Москве появится дублер Можайского шоссе и Мичуринского проспекта Работы над дублером являются частью программы строительства Северо-Западной хорды
Проезд по Северо-Западной хорде Москвы будет платным
Оплата будет осуществляться с помощью датчиков, установленных на специальных устройствах и в автомобилях
Проезд по Северо-Западной хорде Москвы будет платным Оплата будет осуществляться с помощью датчиков, установленных на специальных устройствах и в автомобилях
Открылось движение по Алабяно-Балтийскому тоннелю
Строительство тоннеля началось ещё в 2007 году
Открылось движение по Алабяно-Балтийскому тоннелю Строительство тоннеля началось ещё в 2007 году
Завершилась реконструкция Сколковского шоссе, Вяземской и Витебской улиц
Таким образом, закончен ещё один этап строительства Северо-Западной хорды
Завершилась реконструкция Сколковского шоссе, Вяземской и Витебской улиц
Таким образом, закончен ещё один этап строительства Северо-Западной хорды
В Москве открылся Алабяно-Балтийский тоннель
По трём полосам Алабяно-Балтийского тоннеля, который является частью будущей Северо-Западной хорды, открыли движение.