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Мост в Хорошево-Мневниках обещают достроить до конца года

Мост станет последним участком скоростной трассы Северо-Западной хорды

Мост в Хорошево-Мневниках обещают достроить до конца года
Мост станет последним участком скоростной трассы Северо-Западной хорды

На северо-западе Москвы начнет ходить полуэкспрессный автобус

Новый маршрут сэкономит пассажирам до десяти минут дороги

На северо-западе Москвы начнет ходить полуэкспрессный автобус
Новый маршрут сэкономит пассажирам до десяти минут дороги

В Москве открыли эстакаду между Северо-Восточной и Северо-Западной хордами

Конструкция улучшит транспортную доступность трех районов

В Москве открыли эстакаду между Северо-Восточной и Северо-Западной хордами
Конструкция улучшит транспортную доступность трех районов

Главные дорожные стройки Москвы пообещали закончить к 2023 году

К этому времени планируют завершить строительство Южной рокады, а также Северо-Западной и Северо-Восточной хорд

Главные дорожные стройки Москвы пообещали закончить к 2023 году
К этому времени планируют завершить строительство Южной рокады, а также Северо-Западной и Северо-Восточной хорд

В Москве открыли движение по двум эстакадам Северо-Западной хорды 

Новые участки улучшат транспортную ситуацию на западе города

В Москве открыли движение по двум эстакадам Северо-Западной хорды 
Новые участки улучшат транспортную ситуацию на западе города

В Москве открыли движение по Крылатскому мосту

Запуск моста улучшит пропускную способность строящейся Северо-Западной хорды

В Москве открыли движение по Крылатскому мосту
Запуск моста улучшит пропускную способность строящейся Северо-Западной хорды

Депутаты сообщили о незаконном строительстве моста в Хорошево-Мневниках

Ему сопутствует вырубка деревьев в природоохранной зоне

Депутаты сообщили о незаконном строительстве моста в Хорошево-Мневниках
Ему сопутствует вырубка деревьев в природоохранной зоне

К 2018 году в Москве построят четыре новых тоннеля

Их протяженность составит почти два километра

К 2018 году в Москве построят четыре новых тоннеля
Их протяженность составит почти два километра

В Москве появится дублер Можайского шоссе и Мичуринского проспекта

Работы над дублером являются частью программы строительства Северо-Западной хорды

В Москве появится дублер Можайского шоссе и Мичуринского проспекта
Работы над дублером являются частью программы строительства Северо-Западной хорды

Проезд по Северо-Западной хорде Москвы будет платным

Оплата будет осуществляться с помощью датчиков, установленных на специальных устройствах и в автомобилях

Проезд по Северо-Западной хорде Москвы будет платным
Оплата будет осуществляться с помощью датчиков, установленных на специальных устройствах и в автомобилях

Открылось движение по Алабяно-Балтийскому тоннелю

Строительство тоннеля началось ещё в 2007 году

Открылось движение по Алабяно-Балтийскому тоннелю
Строительство тоннеля началось ещё в 2007 году

Завершилась реконструкция Сколковского шоссе, Вяземской и Витебской улиц

Таким образом, закончен ещё один этап строительства Северо-Западной хорды

Завершилась реконструкция Сколковского шоссе, Вяземской и Витебской улиц
Таким образом, закончен ещё один этап строительства Северо-Западной хорды

В Москве открылся Алабяно-Балтийский тоннель

По трём полосам Алабяно-Балтийского тоннеля, который является частью будущей Северо-Западной хорды, открыли движение.

В Москве открылся Алабяно-Балтийский тоннель
По трём полосам Алабяно-Балтийского тоннеля, который является частью будущей Северо-Западной хорды, открыли движение.