Сеть закусочных Shake Shack ушла из России Все рестораны уже закрылись
Третий Shake Shack с новинками в меню на Тверской Заставе
Меню новой точки пополнят бургеры и шейк с халвой
Третий Shake Shack с новинками в меню на Тверской Заставе Меню новой точки пополнят бургеры и шейк с халвой
Обязаны ли повара носить перчатки? Что на самом деле обязаны носить повара и какие бывают нарушения
«Доброкачественная пища, а водка — чудо!» Что пишут посетители московских заведений в книгах отзывов и предложений
18 кафе и ресторанов, два бара и четыре кофейни мая Ресторан в «Метрополе», киоск около «Чистых прудов», бургерная Новикова, The Hummus снова в саду имени Баумана, третий Shake Shack и другие места — в нашем ежемесячном обзоре
В торговом центре «Авиапарк» открывается кафе Shake Shack
Это уже третья точка сети Shake Shack в Москве
В торговом центре «Авиапарк» открывается кафе Shake Shack Это уже третья точка сети Shake Shack в Москве
Музыкальный сервис для Jay-Z, разлад в Secret и IPO Shake Shack
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Музыкальный сервис для Jay-Z, разлад в Secret и IPO Shake Shack Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Shake Shack в «Метрополисе», ресторан ExtraVirgin, кафе для сыроедов «Скатерть-самобранка» Кондитерская лавка Kalabasa, фургон с уличной едой Food in Motion, сервис доставки продуктов «Партия еды», Tutti Frutti, ресторан «Среда обитания» — The Village об интересных открытиях двух недель
Очередь в новое кафе Shake Shack в «Метрополисе»
В торговом центре «Метрополис» открывается второе по счёту московское кафе сети закусочных Shake Shack
Очередь в новое кафе Shake Shack в «Метрополисе» В торговом центре «Метрополис» открывается второе по счёту московское кафе сети закусочных Shake Shack
В «Метрополисе» 3 октября открывается кафе Shake Shack
Заведение начнёт работу на третьем этаже торгового центра «Метрополис»
В «Метрополисе» 3 октября открывается кафе Shake Shack Заведение начнёт работу на третьем этаже торгового центра «Метрополис»
Апрель: Shake Shack, «Рибамбель», «Му-Му» и «Дед Пихто» Старший смены Shake Shack, сотрудник зала «Му-Му», менеджер банкетной службы Ribambelle и повар-бригадир холодного цеха «Дед Пихто» рассказали The Village о своей работе и личной жизни
В Москве откроется второй Shake Shack
Второй по счёту московский ресторан американской сети закусочных появится в торговом центре «Метрополис»
В Москве откроется второй Shake Shack Второй по счёту московский ресторан американской сети закусочных появится в торговом центре «Метрополис»
В Shake Shack теперь наливают вино
В американской сети закусочных Shake Shack теперь наливают вино
В Shake Shack теперь наливают вино В американской сети закусочных Shake Shack теперь наливают вино
Чикагский хот-дог в Shake Shack Чикагский хот-дог со свиной сосиской из Shake Shack на Арбате
Shake Shack Первый московский ресторан американской сети закусочных Shake Shack заработал на Арбате.
В Москве открылся Shake Shack
Первый ресторан американской сети закусочных Shake Shack начал работу на Арбате.
В Москве открылся Shake Shack Первый ресторан американской сети закусочных Shake Shack начал работу на Арбате.
Планы на зиму: 28 новых кафе, ресторанов и баров Эклерная «Шоколадного ателье», LavkaLavka на Кутузовском, три новых проекта бартендера Александра Кана и полноценное кафе Puff Point — The Village узнал, какие заведения откроются в городе этой зимой.
События недели: Открытие Shake Shack, каток на крыше и фестиваль пингвинов День рождения Stay Hungry в парке Горького, рождественские ярмарки Seasons и «Ламбада-маркет» и ещё несколько событий из календаря The Village.
Shake Shack открывается 19 декабря
Появилась точная дата открытия американской закусочной на Арбате.