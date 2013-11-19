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Сеть закусочных Shake Shack ушла из России

Все рестораны уже закрылись

Сеть закусочных Shake Shack ушла из России
Все рестораны уже закрылись

Третий Shake Shack с новинками в меню на Тверской Заставе

Меню новой точки пополнят бургеры и шейк с халвой

Третий Shake Shack с новинками в меню на Тверской Заставе
Меню новой точки пополнят бургеры и шейк с халвой

Обязаны ли повара носить перчатки?
Обязаны ли повара носить перчатки? Что на самом деле обязаны носить повара и какие бывают нарушения
Обязаны ли повара носить перчатки?

Обязаны ли повара носить перчатки?
Что на самом деле обязаны носить повара и какие бывают нарушения

«Доброкачественная пища, а водка — чудо!»
«Доброкачественная пища, а водка — чудо!» Что пишут посетители московских заведений в книгах отзывов и предложений
«Доброкачественная пища, а водка — чудо!»

«Доброкачественная пища, а водка — чудо!»
Что пишут посетители московских заведений в книгах отзывов и предложений

18 кафе и ресторанов, два бара и четыре кофейни мая
18 кафе и ресторанов, два бара и четыре кофейни мая Ресторан в «Метрополе», киоск около «Чистых прудов», бургерная Новикова, The Hummus снова в саду имени Баумана, третий Shake Shack и другие места — в нашем ежемесячном обзоре
18 кафе и ресторанов, два бара и четыре кофейни мая

18 кафе и ресторанов, два бара и четыре кофейни мая
Ресторан в «Метрополе», киоск около «Чистых прудов», бургерная Новикова, The Hummus снова в саду имени Баумана, третий Shake Shack и другие места — в нашем ежемесячном обзоре

В торговом центре «Авиапарк» открывается кафе Shake Shack

Это уже третья точка сети Shake Shack в Москве

В торговом центре «Авиапарк» открывается кафе Shake Shack
Это уже третья точка сети Shake Shack в Москве

Музыкальный сервис для Jay-Z, разлад в Secret и IPO Shake Shack

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Музыкальный сервис для Jay-Z, разлад в Secret и IPO Shake Shack
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Shake Shack в «Метрополисе», ресторан ExtraVirgin, кафе для сыроедов «Скатерть-самобранка» Кондитерская лавка Kalabasa, фургон с уличной едой Food in Motion, сервис доставки продуктов «Партия еды», Tutti Frutti, ресторан «Среда обитания» — The Village об интересных открытиях двух недель

Shake Shack в «Метрополисе», ресторан ExtraVirgin, кафе для сыроедов «Скатерть-самобранка»
Кондитерская лавка Kalabasa, фургон с уличной едой Food in Motion, сервис доставки продуктов «Партия еды», Tutti Frutti, ресторан «Среда обитания» — The Village об интересных открытиях двух недель

Очередь в новое кафе Shake Shack в «Метрополисе»

В торговом центре «Метрополис» открывается второе по счёту московское кафе сети закусочных Shake Shack

Очередь в новое кафе Shake Shack в «Метрополисе»
В торговом центре «Метрополис» открывается второе по счёту московское кафе сети закусочных Shake Shack

В «Метрополисе» 3 октября открывается кафе Shake Shack

Заведение начнёт работу на третьем этаже торгового центра «Метрополис»

В «Метрополисе» 3 октября открывается кафе Shake Shack
Заведение начнёт работу на третьем этаже торгового центра «Метрополис»

Апрель: Shake Shack, «Рибамбель», «Му-Му» и «Дед Пихто»
Апрель: Shake Shack, «Рибамбель», «Му-Му» и «Дед Пихто» Старший смены Shake Shack, сотрудник зала «Му-Му», менеджер банкетной службы Ribambelle и повар-бригадир холодного цеха «Дед Пихто» рассказали The Village о своей работе и личной жизни
Апрель: Shake Shack, «Рибамбель», «Му-Му» и «Дед Пихто»

Апрель: Shake Shack, «Рибамбель», «Му-Му» и «Дед Пихто»
Старший смены Shake Shack, сотрудник зала «Му-Му», менеджер банкетной службы Ribambelle и повар-бригадир холодного цеха «Дед Пихто» рассказали The Village о своей работе и личной жизни

В Москве откроется второй Shake Shack

Второй по счёту московский ресторан американской сети закусочных появится в торговом центре «Метрополис»

В Москве откроется второй Shake Shack
Второй по счёту московский ресторан американской сети закусочных появится в торговом центре «Метрополис»

В Shake Shack теперь наливают вино

В американской сети закусочных Shake Shack теперь наливают вино

В Shake Shack теперь наливают вино
В американской сети закусочных Shake Shack теперь наливают вино

Чикагский хот-дог в Shake Shack

Чикагский хот-дог со свиной сосиской из Shake Shack на Арбате

Чикагский хот-дог в Shake Shack
Чикагский хот-дог со свиной сосиской из Shake Shack на Арбате

Shake Shack
Shake Shack Первый московский ресторан американской сети закусочных Shake Shack заработал на Арбате.
Shake Shack

Shake Shack
Первый московский ресторан американской сети закусочных Shake Shack заработал на Арбате.

В Москве открылся Shake Shack

Первый ресторан американской сети закусочных Shake Shack начал работу на Арбате.

В Москве открылся Shake Shack
Первый ресторан американской сети закусочных Shake Shack начал работу на Арбате.

Планы на зиму: 28 новых кафе, ресторанов и баров
Планы на зиму: 28 новых кафе, ресторанов и баров Эклерная «Шоколадного ателье», LavkaLavka на Кутузовском, три новых проекта бартендера Александра Кана и полноценное кафе Puff Point — The Village узнал, какие заведения откроются в городе этой зимой.
Планы на зиму: 28 новых кафе, ресторанов и баров

Планы на зиму: 28 новых кафе, ресторанов и баров
Эклерная «Шоколадного ателье», LavkaLavka на Кутузовском, три новых проекта бартендера Александра Кана и полноценное кафе Puff Point — The Village узнал, какие заведения откроются в городе этой зимой.

События недели: Открытие Shake Shack, каток на крыше и фестиваль пингвинов
События недели: Открытие Shake Shack, каток на крыше и фестиваль пингвинов День рождения Stay Hungry в парке Горького, рождественские ярмарки Seasons и «Ламбада-маркет» и ещё несколько событий из календаря The Village.
События недели: Открытие Shake Shack, каток на крыше и фестиваль пингвинов

События недели: Открытие Shake Shack, каток на крыше и фестиваль пингвинов
День рождения Stay Hungry в парке Горького, рождественские ярмарки Seasons и «Ламбада-маркет» и ещё несколько событий из календаря The Village.

Shake Shack открывается 19 декабря

Появилась точная дата открытия американской закусочной на Арбате.

Shake Shack открывается 19 декабря
Появилась точная дата открытия американской закусочной на Арбате.

CEO и шеф-повар Shake Shack о своих ресторанах и работе в Москве
CEO и шеф-повар Shake Shack о своих ресторанах и работе в Москве The Village поговорил с Рэнди Гарутти и Марком Розати о том, почему Shake Shack не фастфуд, а скорее fast-fine или fine-casual, и о том, как они представляют Москву и что планируют здесь делать.
CEO и шеф-повар Shake Shack о своих ресторанах и работе в Москве

CEO и шеф-повар Shake Shack о своих ресторанах и работе в Москве
The Village поговорил с Рэнди Гарутти и Марком Розати о том, почему Shake Shack не фастфуд, а скорее fast-fine или fine-casual, и о том, как они представляют Москву и что планируют здесь делать.

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