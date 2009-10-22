От Powerhouse до «Ровесника»: Музыка заведений, по которым мы скучали во время карантина
Выпить кофе под плейлист кооператива «Чёрный» и потанцевать под треки «Танцплощадки»
От Powerhouse до «Ровесника»: Музыка заведений, по которым мы скучали во время карантина Выпить кофе под плейлист кооператива «Чёрный» и потанцевать под треки «Танцплощадки»
Сколько стоит жизнь в Шанхае Насколько дорого снять квартиру и купить уличную еду в крупнейшем городе мира
Сколько стоит жизнь в Шанхае Насколько дорого снять квартиру и купить уличную еду в крупнейшем городе мира
«Здесь легко получить по башке»: Как расчищают место под научную долину МГУ The Village съездил в «Шанхай», гаражный город в городе, спустя год после начала сносной кампании
«Здесь легко получить по башке»: Как расчищают место под научную долину МГУ The Village съездил в «Шанхай», гаражный город в городе, спустя год после начала сносной кампании
Реклама Москвы за границей за 16 миллионов рублей
Рекламу Москвы разместят на автобусах в Риме, Париже, Мюнхене и Шанхае
Реклама Москвы за границей за 16 миллионов рублей Рекламу Москвы разместят на автобусах в Риме, Париже, Мюнхене и Шанхае
Квартира-мастерская в Шанхае с интерьером из вторичных материалов Лофт в отдельном здании с массивной мебелью, самодельным декором и домашним офисом на втором этаже
Квартира-мастерская в Шанхае с интерьером из вторичных материалов Лофт в отдельном здании с массивной мебелью, самодельным декором и домашним офисом на втором этаже
Как выглядят самые эффектные особняки 2014 года The Village рассказывает о самых интересных частных домах, появившихся в минувшем году
Как выглядят самые эффектные особняки 2014 года The Village рассказывает о самых интересных частных домах, появившихся в минувшем году
Пять самых необычных зданий октября Театр в форме бутона, винокурня с оранжереями и новая штаб-квартира европейских астрономов — The Village отобрал самые интересные и обсуждаемые постройки месяца
Пять самых необычных зданий октября Театр в форме бутона, винокурня с оранжереями и новая штаб-квартира европейских астрономов — The Village отобрал самые интересные и обсуждаемые постройки месяца
Гольф-клуб на свалке, небоскрёб из бутылок и другие необычные проекты из мусора Как перерабатывать пластик на дому, строить энергоэффективные небоскрёбы и играть в гольф на свалках — The Village узнал, чем мусор может быть полезен и как на нём заработать
Гольф-клуб на свалке, небоскрёб из бутылок и другие необычные проекты из мусора Как перерабатывать пластик на дому, строить энергоэффективные небоскрёбы и играть в гольф на свалках — The Village узнал, чем мусор может быть полезен и как на нём заработать
Часть целого: Старый город в Шанхае The Village продолжает серию материалов о городских районах и кварталах, не похожих на другие. Во втором выпуске — Старый город, квартал сквоттеров, уличных рынков и китайской оперы в Шанхае.
Часть целого: Старый город в Шанхае The Village продолжает серию материалов о городских районах и кварталах, не похожих на другие. Во втором выпуске — Старый город, квартал сквоттеров, уличных рынков и китайской оперы в Шанхае.
Китай вернёт доступ к зарубежным интернет-ресурсам для развития Шанхайской зоны свободной торговли
Чиновники предполагают, что это сделает регион более привлекательным для иностранных предпринимателей, которые не захотят отказываться от привычных им интернет-сервисов
Китай вернёт доступ к зарубежным интернет-ресурсам для развития Шанхайской зоны свободной торговли Чиновники предполагают, что это сделает регион более привлекательным для иностранных предпринимателей, которые не захотят отказываться от привычных им интернет-сервисов
Иностранный опыт: Ярмарки выходного дня в Нью-Йорке, Амстердаме, Норфилде, Шанхае и Крайстчерче Ночной фермерский рынок в Нью-Йорке, скульптуры из вторсырья в Шанхае и выездные маркеты в пригороде Нордфилда — The Village узнал, как работают ярмарки выходного дня в разных городах мира.
Иностранный опыт: Ярмарки выходного дня в Нью-Йорке, Амстердаме, Норфилде, Шанхае и Крайстчерче Ночной фермерский рынок в Нью-Йорке, скульптуры из вторсырья в Шанхае и выездные маркеты в пригороде Нордфилда — The Village узнал, как работают ярмарки выходного дня в разных городах мира.
Идеи для города: Круглый пешеходный мост в Шанхае The Village продолжает рассказывать о необычных и полезных проектах в разных городах мира. В новом выпуске — история о пешеходном мосте в Шанхае, который построен в форме круга и висит над землёй.
Идеи для города: Круглый пешеходный мост в Шанхае The Village продолжает рассказывать о необычных и полезных проектах в разных городах мира. В новом выпуске — история о пешеходном мосте в Шанхае, который построен в форме круга и висит над землёй.
Цикада в сердце тьмы В прошлом году мы задумали совершить путешествие по мотивам конрадовского "Сердца тьмы" (и, естественно, "Apocalypse Now"), причем сделать это непременно в Китае. Ну, и поскольку на дворе уже XXI век и все должно быть наоборот, то плыть мы решили не вверх по реке к первобытным страхам, а, наоборот, вниз по реке из горной идиллической утопии в клоаку цивилизации.
Цикада в сердце тьмы В прошлом году мы задумали совершить путешествие по мотивам конрадовского "Сердца тьмы" (и, естественно, "Apocalypse Now"), причем сделать это непременно в Китае. Ну, и поскольку на дворе уже XXI век и все должно быть наоборот, то плыть мы решили не вверх по реке к первобытным страхам, а, наоборот, вниз по реке из горной идиллической утопии в клоаку цивилизации.
Наш Шайнха часть 2 Итак, вот продолжение, нашей фотоитсории о поездке в Шанхай. Первую часть можно увидеть тут.