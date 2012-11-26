вернуться на старую версию сайта
Закрыть
16 сентября, среда
Санкт-Петербург
Россия
Войти
Поиск по сайту
Коротко
Город
Люди
Бизнес
Развлечения
Еда
Стиль
Дети
Комьюнити
Россия
посты
гиды
коротко
Купить рекламу
МЫ В СОЦСЕТЯХ
vkontakte
twitter
facebook
instagram
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ
Подписаться
Ситуация
Дворцовый мост впервые развели на все выходные
В эти выходные Дворцовый мост развели более чем на 50 часов из-за ремонта. Раньше створы открывали днём только во время морских праздников.
1
Ситуация
Дворцовый мост впервые развели на все выходные
В эти выходные Дворцовый мост развели более чем на 50 часов из-за ремонта. Раньше створы открывали днём только во время морских праздников.
Подпишитесь на рассылку
Подписаться