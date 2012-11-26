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Ситуация
Дворцовый мост впервые развели на все выходныеВ эти выходные Дворцовый мост развели более чем на 50 часов из-за ремонта. Раньше створы открывали днём только во время морских праздников.
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Ситуация

Дворцовый мост впервые развели на все выходные В эти выходные Дворцовый мост развели более чем на 50 часов из-за ремонта. Раньше створы открывали днём только во время морских праздников.