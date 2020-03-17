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Посмотрите на будущую штаб-квартиру «Роскомоса» высотой 248 метров
Посмотрите на будущую штаб-квартиру «Роскомоса» высотой 248 метров Власти утвердили проект Национального космического центра в Филях. Вот каким он будет
Посмотрите на будущую штаб-квартиру «Роскомоса» высотой 248 метров

Посмотрите на будущую штаб-квартиру «Роскомоса» высотой 248 метров
Власти утвердили проект Национального космического центра в Филях. Вот каким он будет

«Яндекс» показал свою штаб-квартиру с бассейном и парком

Начать строительство могут в конце года

«Яндекс» показал свою штаб-квартиру с бассейном и парком
Начать строительство могут в конце года

Как выглядит новая штаб-квартира Сбербанка с подвесными переговорными и оазисом

Здание площадью 62 тысячи квадратов на Кутузовском проспекте

Как выглядит новая штаб-квартира Сбербанка с подвесными переговорными и оазисом
Здание площадью 62 тысячи квадратов на Кутузовском проспекте