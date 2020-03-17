Посмотрите на будущую штаб-квартиру «Роскомоса» высотой 248 метров Власти утвердили проект Национального космического центра в Филях. Вот каким он будет
Посмотрите на будущую штаб-квартиру «Роскомоса» высотой 248 метров Власти утвердили проект Национального космического центра в Филях. Вот каким он будет
«Яндекс» показал свою штаб-квартиру с бассейном и парком
Начать строительство могут в конце года
«Яндекс» показал свою штаб-квартиру с бассейном и парком Начать строительство могут в конце года
Как выглядит новая штаб-квартира Сбербанка с подвесными переговорными и оазисом
Здание площадью 62 тысячи квадратов на Кутузовском проспекте