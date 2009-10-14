Насколько отличаются цены в разных странах мира The Village узнал о стоимости жизни почти на всех континентах
Насколько отличаются цены в разных странах мира The Village узнал о стоимости жизни почти на всех континентах
Сколько стоит жизнь в Сиднее Во сколько обходится еда, жилье, медицина и развлечения в одном из самых приятных для жизни мегаполисов
Сколько стоит жизнь в Сиднее Во сколько обходится еда, жилье, медицина и развлечения в одном из самых приятных для жизни мегаполисов
7 лучших зданий июляСамый большой деревянный дом Европы, аэропорт с беговыми дорожками и дом для слонов — The Village выбрал самые обсуждаемые постройки уходящего месяца
7 лучших зданий июля Самый большой деревянный дом Европы, аэропорт с беговыми дорожками и дом для слонов — The Village выбрал самые обсуждаемые постройки уходящего месяца
10 самых интересных зданий 2014 года The Village подводит итоги года и рассказывает о самых интересных постройках архитекторов-звёзд
10 самых интересных зданий 2014 года The Village подводит итоги года и рассказывает о самых интересных постройках архитекторов-звёзд
Как выглядит лучший небоскрёб 2014 года Жан Нувель построил в Сиднее самый высокий на планете вертикальный сад. The Village выяснил, как он функционирует
Как выглядит лучший небоскрёб 2014 года Жан Нувель построил в Сиднее самый высокий на планете вертикальный сад. The Village выяснил, как он функционирует
Как у них: Что едят дети в школах Сиднея, Парижа, Берлина, Монреаля, Ханоя и Мариуполя Секретный обед от уборщицы, нормандские сыры и ланчбокс с паприкой — The Village узнал у жителей Ханоя, Парижа, Сиднея, Берлина, Мариуполя и Монреаля, как устроена система питания в городских школах.
Как у них: Что едят дети в школах Сиднея, Парижа, Берлина, Монреаля, Ханоя и Мариуполя Секретный обед от уборщицы, нормандские сыры и ланчбокс с паприкой — The Village узнал у жителей Ханоя, Парижа, Сиднея, Берлина, Мариуполя и Монреаля, как устроена система питания в городских школах.
Дневник города: Рождество в Сиднее В декабрьской серии корреспонденты The Village по всему миру рассказывают, как их города готовятся к Рождеству и Новому году. В третьем выпуске — впечатления Григория Пунанова из Сиднея.
Дневник города: Рождество в Сиднее В декабрьской серии корреспонденты The Village по всему миру рассказывают, как их города готовятся к Рождеству и Новому году. В третьем выпуске — впечатления Григория Пунанова из Сиднея.
Грязная дюжина чистых тарелок Одна из самых замечательных вещей, которые мы можем себе позволить в путешествии – это хорошая еда. Я постарался вспомнить лучшие места в 13 разных номинациях, которые рекомендую всем. Список готовил долго, пока собирал, не раз проголодался:).
Грязная дюжина чистых тарелок Одна из самых замечательных вещей, которые мы можем себе позволить в путешествии – это хорошая еда. Я постарался вспомнить лучшие места в 13 разных номинациях, которые рекомендую всем. Список готовил долго, пока собирал, не раз проголодался:).
I'm Lovin' It Хочешь совет? Составь список всего, что желаешь. И ближайшие двадцать пять лет потрать на осуществление этих желаний. Медленно, планомерно. (с) "Медвежатник"