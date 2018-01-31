В Москве задержали 60 организаторов отправки боевиков в Ирак и Сирию
В ходе обысков обнаружено три лаборатории, в которых изготавливались поддельные документы
В Москве задержали 60 организаторов отправки боевиков в Ирак и Сирию В ходе обысков обнаружено три лаборатории, в которых изготавливались поддельные документы
Задержание противников Путина, сокращения в «Ростелекоме» и Дорн на Park Live
The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня
Задержание противников Путина, сокращения в «Ростелекоме» и Дорн на Park Live The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня
Угроза биткоину, слежка за Чичваркиным и дрон-хищник
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Угроза биткоину, слежка за Чичваркиным и дрон-хищник Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Московских полицейских заподозрили в злоупотреблении полномочиями
Они якобы исказили статистические данные, чтобы создать видимость успешной работы
Московских полицейских заподозрили в злоупотреблении полномочиями Они якобы исказили статистические данные, чтобы создать видимость успешной работы
Путин раскритиковал работу МВД
Президент потребовал «серьезно повысить качество следствия и дознания»
Путин раскритиковал работу МВД Президент потребовал «серьезно повысить качество следствия и дознания»
Сколько терактов в России предотвратили в 2017 году
По данным НАК, силовики убедили более тысячи человек отказаться от террористической деятельности
Сколько терактов в России предотвратили в 2017 году По данным НАК, силовики убедили более тысячи человек отказаться от террористической деятельности
Программисты взломали iPhone X
Эксперт из Cellebrite заявили, что способны разблокировать и извлечь информацию из любой модели iPhone и iPad
Программисты взломали iPhone X Эксперт из Cellebrite заявили, что способны разблокировать и извлечь информацию из любой модели iPhone и iPad
Суд приговорил фигуранта «дела 26 марта» к году колонии
По данным следствия, на акции Дмитрий Борисов нанес два удара ногой по голове полицейскому
Суд приговорил фигуранта «дела 26 марта» к году колонии По данным следствия, на акции Дмитрий Борисов нанес два удара ногой по голове полицейскому
Как россияне относятся к КГБ и ВЧК
Например, 41 % опрошенных считают, что КГБ занимался защитой интересов государства
Как россияне относятся к КГБ и ВЧК Например, 41 % опрошенных считают, что КГБ занимался защитой интересов государства
Правозащитники провели пикеты против пыток у здания ФСБ в Москве
Они требуют прекратить пытки антифашистов из Пензы и Петербурга
Правозащитники провели пикеты против пыток у здания ФСБ в Москве Они требуют прекратить пытки антифашистов из Пензы и Петербурга
Полицейские изъяли из «Цветного» альтернативную олимпийскую форму Outlaw Moscow
Причиной стало нелегальное использование олимпийской символики
Полицейские изъяли из «Цветного» альтернативную олимпийскую форму Outlaw Moscow Причиной стало нелегальное использование олимпийской символики
Писательница Радмила Хакова пожаловалась на задержание в аэропорту Лондона
Она считает, что причиной задержания стала классовая ненависть и расизм пограничной службы
Писательница Радмила Хакова пожаловалась на задержание в аэропорту Лондона Она считает, что причиной задержания стала классовая ненависть и расизм пограничной службы
В России прошли одиночные пикеты в поддержку Алексея Малобродского
Акции приурочены к его 60-летию
В России прошли одиночные пикеты в поддержку Алексея Малобродского Акции приурочены к его 60-летию
Отъезд Али Феруза, блокировка сайта Навального и запрет мобильников в армии
Главные новости уходящего дня — в регулярной подборке The Village
Отъезд Али Феруза, блокировка сайта Навального и запрет мобильников в армии Главные новости уходящего дня — в регулярной подборке The Village
Сотрудники ФСБ обыскали офис банка «Финам» в Москве
Следственные действия связаны с делом одного из клиентов банка
Сотрудники ФСБ обыскали офис банка «Финам» в Москве Следственные действия связаны с делом одного из клиентов банка
Основателя сети «Додо пицца» не стали повторно допрашивать по делу о наркотиках
Его передали вышестоящим органам
Основателя сети «Додо пицца» не стали повторно допрашивать по делу о наркотиках Его передали вышестоящим органам
Суд разъяснил порядок выдворения журналиста «Новой газеты» Али Феруза
Приставы не исполняли наказание без дополнительных разъяснений суда
Суд разъяснил порядок выдворения журналиста «Новой газеты» Али Феруза Приставы не исполняли наказание без дополнительных разъяснений суда
Суд отказался продлить срок принудительного лечения фигуранта «болотного дела» Косенко
В 2013 году суд признал Косенко невменяемым
Суд отказался продлить срок принудительного лечения фигуранта «болотного дела» Косенко В 2013 году суд признал Косенко невменяемым
Сколько москвичей считают город безопасным для жизни
Больше всего жителей столицы волнуют проблемы с мигрантами