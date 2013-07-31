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Новости

Блокировать сим-карты с недостоверными сведениями об абоненте

В Совете Федерации предложили оказывать услуги связи только после проверки данных

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Новости

Блокировать сим-карты с недостоверными сведениями об абоненте В Совете Федерации предложили оказывать услуги связи только после проверки данных

Новости

«Ростелеком» закупит почти 7 миллионов сим-карт для развития виртуального оператора

Размер закупки превышает суммарную абонентскую базу всех российских виртуальных операторов

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Новости

«Ростелеком» закупит почти 7 миллионов сим-карт для развития виртуального оператора Размер закупки превышает суммарную абонентскую базу всех российских виртуальных операторов

Новости

Yota выпустит SIM-карту с ЭЦП и NFC-модулем

Это позволит использовать телефон в качестве банковской карты

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Новости

Yota выпустит SIM-карту с ЭЦП и NFC-модулем Это позволит использовать телефон в качестве банковской карты

Новости

Для входа на портал госуслуг хотят применять SIM-карты

Кроме того, должен быть переработан и сам интерфейс портала, который сейчас, по мнению Дмитрия Медведева, выглядит «очень кисло»

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Новости

Для входа на портал госуслуг хотят применять SIM-карты Кроме того, должен быть переработан и сам интерфейс портала, который сейчас, по мнению Дмитрия Медведева, выглядит «очень кисло»