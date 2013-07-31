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Блокировать сим-карты с недостоверными сведениями об абоненте
В Совете Федерации предложили оказывать услуги связи только после проверки данных
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Блокировать сим-карты с недостоверными сведениями об абоненте В Совете Федерации предложили оказывать услуги связи только после проверки данных
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«Ростелеком» закупит почти 7 миллионов сим-карт для развития виртуального оператора
Размер закупки превышает суммарную абонентскую базу всех российских виртуальных операторов
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«Ростелеком» закупит почти 7 миллионов сим-карт для развития виртуального оператора Размер закупки превышает суммарную абонентскую базу всех российских виртуальных операторов
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Yota выпустит SIM-карту с ЭЦП и NFC-модулем
Это позволит использовать телефон в качестве банковской карты
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Yota выпустит SIM-карту с ЭЦП и NFC-модулем Это позволит использовать телефон в качестве банковской карты
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Для входа на портал госуслуг хотят применять SIM-карты
Кроме того, должен быть переработан и сам интерфейс портала, который сейчас, по мнению Дмитрия Медведева, выглядит «очень кисло»
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