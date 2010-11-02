Эва Вострокнутова — о Столешникове и баре Denis SimachevСолистка группы Wet Red рассказывает о вечеринках до восьми утра, секретном винном баре «КВ» и разбитых об танцпол коленях
Эва Вострокнутова — о Столешникове и баре Denis Simachev Солистка группы Wet Red рассказывает о вечеринках до восьми утра, секретном винном баре «КВ» и разбитых об танцпол коленях
6 поздних завтраков в Москве The Village прошелся по кафе и ресторанам Москвы, чтобы выяснить, где в будние дни завтраки подают после полудня, сколько это стоит и из чего они состоят.
6 поздних завтраков в Москве The Village прошелся по кафе и ресторанам Москвы, чтобы выяснить, где в будние дни завтраки подают после полудня, сколько это стоит и из чего они состоят.
Под градусом: самые алкогольные места Москвы The Village выяснил, что и сколько пьют москвичи в столичных ночных заведениях и поговорил с бар-менеджерами об алкогольных тенденциях
Под градусом: самые алкогольные места Москвы The Village выяснил, что и сколько пьют москвичи в столичных ночных заведениях и поговорил с бар-менеджерами об алкогольных тенденциях
Посторонним вход воспрещен: фейсконтрольщики об отмене фейсконтроля Московские фейсконтрольщики рассказали The Village, почему нельзя отменять фейсконтроль