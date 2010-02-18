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«Симачев» могут перестроить в комплекс бутиков и ресторанов

Здание купил девелопер Realty4Sale

«Симачев» могут перестроить в комплекс бутиков и ресторанов
Здание купил девелопер Realty4Sale

Граффити группы «Зачем» на фасаде бывшего «Симачева»

До этого со здания сняли панели с хохломой

Граффити группы «Зачем» на фасаде бывшего «Симачева»
До этого со здания сняли панели с хохломой

Здание бывшего «Симачева» без фирменной хохломы

Посмотрите, что скрывалось под плитами

Здание бывшего «Симачева» без фирменной хохломы
Посмотрите, что скрывалось под плитами

«Спасибо за счастливое детство»: Как Москва прощалась с баром «Симачев»
«Спасибо за счастливое детство»: Как Москва прощалась с баром «Симачев» Собрали самые яркие фотографии с последней вечеринки
«Спасибо за счастливое детство»: Как Москва прощалась с баром «Симачев»

«Спасибо за счастливое детство»: Как Москва прощалась с баром «Симачев»
Собрали самые яркие фотографии с последней вечеринки

Запомнить тебя таким: Denis Simachev Shop & Bar
Запомнить тебя таким: Denis Simachev Shop & Bar Главный бар города перед закрытием
Запомнить тебя таким: Denis Simachev Shop & Bar

Запомнить тебя таким: Denis Simachev Shop & Bar
Главный бар города перед закрытием

В Shop & Bar Denis Simachev пройдет благотворительная вечеринка Efime Love

На мероприятии соберут пожертвования на лечение Ефима Грызлова

В Shop & Bar Denis Simachev пройдет благотворительная вечеринка Efime Love
На мероприятии соберут пожертвования на лечение Ефима Грызлова

Фестиваль Synthposium объявил лайнап

Ночная часть программы фестиваля пройдет в нескольких клубах 25 и 26 августа

Фестиваль Synthposium объявил лайнап
Ночная часть программы фестиваля пройдет в нескольких клубах 25 и 26 августа

Правда ли Москва стала меньше тусоваться

Правда ли Москва стала меньше тусоватьсяМилослав Чемоданов обошёл шесть потенциально людных вечеринок за одну ночь с целью оценить, как кризис повлиял на градус веселья и популярность баров

Правда ли Москва стала меньше тусоваться

Правда ли Москва стала меньше тусоваться
Милослав Чемоданов обошёл шесть потенциально людных вечеринок за одну ночь с целью оценить, как кризис повлиял на градус веселья и популярность баров

Зов улиц: 46 открытых веранд и террас Круглосуточные, с отличным видом на Москву, с хорошей едой и во дворах — The Village нашёл больше четырёх десятков веранд и террас в городе

Зов улиц: 46 открытых веранд и террас
Круглосуточные, с отличным видом на Москву, с хорошей едой и во дворах — The Village нашёл больше четырёх десятков веранд и террас в городе

События недели: Woodkid, Земфира и открытие «Симачёва»
События недели: Woodkid, Земфира и открытие «Симачёва» Гравюры Эшера в ММСИ, Рождественский блошиный рынок на Тишинке, новое кино из Франции и ещё несколько событий из календаря The Village
События недели: Woodkid, Земфира и открытие «Симачёва»

События недели: Woodkid, Земфира и открытие «Симачёва»
Гравюры Эшера в ММСИ, Рождественский блошиный рынок на Тишинке, новое кино из Франции и ещё несколько событий из календаря The Village

Планы на выходные: 19−21 апреля
Планы на выходные: 19−21 апреля Четыре новые выставки в «Манеже», Vogue в «Пушкинском», «Библионочь» и «Ночь пожирателей рекламы», сеты U.N.K.L.E. и Tiefschwarz, ярмарки и концерты в числе заметных событий выходных.
Планы на выходные: 19−21 апреля

Планы на выходные: 19−21 апреля
Четыре новые выставки в «Манеже», Vogue в «Пушкинском», «Библионочь» и «Ночь пожирателей рекламы», сеты U.N.K.L.E. и Tiefschwarz, ярмарки и концерты в числе заметных событий выходных.

Любимое место: Алексей Малыбаев о Shop & Bar Denis Simachev
Любимое место: Алексей Малыбаев о Shop & Bar Denis Simachev Креативный директор и партнёр агентства Firma рассказал о своих хитах в любимых ресторанах города и о том, что со сменой шефа место рискует потерять преданную аудиторию.
Любимое место: Алексей Малыбаев о Shop & Bar Denis Simachev

Любимое место: Алексей Малыбаев о Shop & Bar Denis Simachev
Креативный директор и партнёр агентства Firma рассказал о своих хитах в любимых ресторанах города и о том, что со сменой шефа место рискует потерять преданную аудиторию.

6 поздних завтраков в Москве The Village прошелся по кафе и ресторанам Москвы, чтобы выяснить, где в будние дни завтраки подают после полудня, сколько это стоит и из чего они состоят.

6 поздних завтраков в Москве
The Village прошелся по кафе и ресторанам Москвы, чтобы выяснить, где в будние дни завтраки подают после полудня, сколько это стоит и из чего они состоят.

Дайте жалобную книгу
Дайте жалобную книгу The Village отправился по московским клубам и ресторанам, заглянул в книги жалоб и предложений и выписал самые яркие отзывы посетителей. Орфография и пунктуация отзывов сохранены.
Дайте жалобную книгу

Дайте жалобную книгу
The Village отправился по московским клубам и ресторанам, заглянул в книги жалоб и предложений и выписал самые яркие отзывы посетителей. Орфография и пунктуация отзывов сохранены.

Бюро находок: вещи в ночных клубах
Бюро находок: вещи в ночных клубах The Village обошел шесть известных московских клубов, проверил, что забывают там посетители и сфотографировал оставленные вещи.
Бюро находок: вещи в ночных клубах

Бюро находок: вещи в ночных клубах
The Village обошел шесть известных московских клубов, проверил, что забывают там посетители и сфотографировал оставленные вещи.

От заката до рассвета: советы московских барменов
От заката до рассвета: советы московских барменов Василий Быков расспросил московских барменов о самых убойных коктейлях в их заведениях и поинтересовался, чем лучше снимать похмелье на утро.
От заката до рассвета: советы московских барменов

От заката до рассвета: советы московских барменов
Василий Быков расспросил московских барменов о самых убойных коктейлях в их заведениях и поинтересовался, чем лучше снимать похмелье на утро.

Кофе с Викой Газинской
Кофе с Викой Газинской The Village пригласил дизайнера Вику Газинскую, известную своей любовью к хорошему кофе, составить гид по&nbsp;лучшему капучино и&nbsp;эспрессо в&nbsp;Москве.
Кофе с Викой Газинской

Кофе с Викой Газинской
The Village пригласил дизайнера Вику Газинскую, известную своей любовью к хорошему кофе, составить гид по&nbsp;лучшему капучино и&nbsp;эспрессо в&nbsp;Москве.

Творческие кластеры: Арма
Творческие кластеры: Арма Продолжение серии материалов «Творческих кластеров Москвы». На этот раз — завод «Арма».
Творческие кластеры: Арма

Творческие кластеры: Арма
Продолжение серии материалов «Творческих кластеров Москвы». На этот раз — завод «Арма».