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Новости

Перенести показ новых «Мстителей» на дату мировой премьеры

Минкульт хочет отложить премьеру из-за фильма «Миллиард»

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Новости

Перенести показ новых «Мстителей» на дату мировой премьеры Минкульт хочет отложить премьеру из-за фильма «Миллиард»

Новости

Сборы российских кинотеатров за лето оказались худшими за пять лет

Причина — в нехватке иностранного контента, считают аналитики

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Сборы российских кинотеатров за лето оказались худшими за пять лет Причина — в нехватке иностранного контента, считают аналитики

Новости

Крупнейшие российские киносети начали тестировать системы распознавания лиц

Технология позволит кинотеатрам увеличить средний чек и лояльность клиентов

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Крупнейшие российские киносети начали тестировать системы распознавания лиц Технология позволит кинотеатрам увеличить средний чек и лояльность клиентов

Новости

Крупнейшие киносети — о значимости зарубежных фильмов для отечественного проката

Минкультуры попросили не жертвовать премьерами иностранного кино ради российских фильмов

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Крупнейшие киносети — о значимости зарубежных фильмов для отечественного проката Минкультуры попросили не жертвовать премьерами иностранного кино ради российских фильмов

Новости

Владельцы кинотеатров обвинили прокатчика фильма «Тренер» в шантаже

Дистрибьютор якобы требует подписать кабальный договор, угрожая отказом в правах на картину

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Владельцы кинотеатров обвинили прокатчика фильма «Тренер» в шантаже Дистрибьютор якобы требует подписать кабальный договор, угрожая отказом в правах на картину

Новости

Перед киносеансами начнут показывать ролики о пожарной безопасности

Об этом заявили сети кинотеатров «Каро», «Синема парк» и «Формула кино»

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Перед киносеансами начнут показывать ролики о пожарной безопасности Об этом заявили сети кинотеатров «Каро», «Синема парк» и «Формула кино»

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«Синема-парк» и «Формула кино» проверят кинотеатры на пожарную безопасность

Проверка пройдет в связи с пожаром в Кемерове

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«Синема-парк» и «Формула кино» проверят кинотеатры на пожарную безопасность Проверка пройдет в связи с пожаром в Кемерове

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«Формула кино» потребовала от сервиса «Киноход» вернуть 66 миллионов рублей

Ранее компания занималась онлайн-продажей билетов сети

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«Формула кино» потребовала от сервиса «Киноход» вернуть 66 миллионов рублей Ранее компания занималась онлайн-продажей билетов сети

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Мамут объединит Rambler с кинотеатрами

Новая компания начнет собирать большие данные о клиентах

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Мамут объединит Rambler с кинотеатрами Новая компания начнет собирать большие данные о клиентах

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«Формула кино» и «Синема парк» не будут продавать онлайн-билеты на «Звездные войны»

Кинотеатры не смогли договориться с прокатчиками

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«Формула кино» и «Синема парк» не будут продавать онлайн-билеты на «Звездные войны» Кинотеатры не смогли договориться с прокатчиками

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«Централ Партнершип» потребовала долю от наценки за онлайн-продажу билетов в кино

Кинокомпания выдвинула требования после того, как «Рамблер/Касса» установила наценку в 10 %

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«Централ Партнершип» потребовала долю от наценки за онлайн-продажу билетов в кино Кинокомпания выдвинула требования после того, как «Рамблер/Касса» установила наценку в 10 %

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«Синема парк» и «Формула кино» передумали не показывать «Матильду»

До этого крупнейшая в России сеть кинотеатров не хотела брать фильм в прокат, ссылаясь на угрозу безопасности зрителей

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«Синема парк» и «Формула кино» передумали не показывать «Матильду» До этого крупнейшая в России сеть кинотеатров не хотела брать фильм в прокат, ссылаясь на угрозу безопасности зрителей

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Крупнейшая сеть кинотеатров в России отказалась от проката «Матильды» (обновлено)

Противники картины угрожали руководству компании

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Крупнейшая сеть кинотеатров в России отказалась от проката «Матильды» (обновлено) Противники картины угрожали руководству компании

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«Синема парк» и «Формулу кино» обязали согласовывать подорожание билетов с ФАС

Принадлежащие Александру Мамуту сети кинотеатров признаны монополистами в некоторых городах России

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«Синема парк» и «Формулу кино» обязали согласовывать подорожание билетов с ФАС Принадлежащие Александру Мамуту сети кинотеатров признаны монополистами в некоторых городах России

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Александр Мамут купил сеть кинотеатров «Формула кино»

Предполагается, что он объединит ее с сетью «Синема парк»

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Александр Мамут купил сеть кинотеатров «Формула кино» Предполагается, что он объединит ее с сетью «Синема парк»

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Иностранных фильмов меньше не станет: депутаты отказались вводить квоту

Кинотеатры убедили депутатов отказаться от установления квоты 80% на показ российских фильмов

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Иностранных фильмов меньше не станет: депутаты отказались вводить квоту Кинотеатры убедили депутатов отказаться от установления квоты 80% на показ российских фильмов