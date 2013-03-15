Перенести показ новых «Мстителей» на дату мировой премьеры
Минкульт хочет отложить премьеру из-за фильма «Миллиард»
Перенести показ новых «Мстителей» на дату мировой премьеры Минкульт хочет отложить премьеру из-за фильма «Миллиард»
Сборы российских кинотеатров за лето оказались худшими за пять лет
Причина — в нехватке иностранного контента, считают аналитики
Сборы российских кинотеатров за лето оказались худшими за пять лет Причина — в нехватке иностранного контента, считают аналитики
Крупнейшие российские киносети начали тестировать системы распознавания лиц
Технология позволит кинотеатрам увеличить средний чек и лояльность клиентов
Крупнейшие российские киносети начали тестировать системы распознавания лиц Технология позволит кинотеатрам увеличить средний чек и лояльность клиентов
Крупнейшие киносети — о значимости зарубежных фильмов для отечественного проката
Минкультуры попросили не жертвовать премьерами иностранного кино ради российских фильмов
Крупнейшие киносети — о значимости зарубежных фильмов для отечественного проката Минкультуры попросили не жертвовать премьерами иностранного кино ради российских фильмов
Владельцы кинотеатров обвинили прокатчика фильма «Тренер» в шантаже
Дистрибьютор якобы требует подписать кабальный договор, угрожая отказом в правах на картину
Владельцы кинотеатров обвинили прокатчика фильма «Тренер» в шантаже Дистрибьютор якобы требует подписать кабальный договор, угрожая отказом в правах на картину
Перед киносеансами начнут показывать ролики о пожарной безопасности
Об этом заявили сети кинотеатров «Каро», «Синема парк» и «Формула кино»
Перед киносеансами начнут показывать ролики о пожарной безопасности Об этом заявили сети кинотеатров «Каро», «Синема парк» и «Формула кино»
«Синема-парк» и «Формула кино» проверят кинотеатры на пожарную безопасность
Проверка пройдет в связи с пожаром в Кемерове
«Синема-парк» и «Формула кино» проверят кинотеатры на пожарную безопасность Проверка пройдет в связи с пожаром в Кемерове
«Формула кино» потребовала от сервиса «Киноход» вернуть 66 миллионов рублей
Ранее компания занималась онлайн-продажей билетов сети
«Формула кино» потребовала от сервиса «Киноход» вернуть 66 миллионов рублей Ранее компания занималась онлайн-продажей билетов сети
Мамут объединит Rambler с кинотеатрами
Новая компания начнет собирать большие данные о клиентах
Мамут объединит Rambler с кинотеатрами Новая компания начнет собирать большие данные о клиентах
«Формула кино» и «Синема парк» не будут продавать онлайн-билеты на «Звездные войны»
Кинотеатры не смогли договориться с прокатчиками
«Формула кино» и «Синема парк» не будут продавать онлайн-билеты на «Звездные войны» Кинотеатры не смогли договориться с прокатчиками
«Централ Партнершип» потребовала долю от наценки за онлайн-продажу билетов в кино
Кинокомпания выдвинула требования после того, как «Рамблер/Касса» установила наценку в 10 %
«Централ Партнершип» потребовала долю от наценки за онлайн-продажу билетов в кино Кинокомпания выдвинула требования после того, как «Рамблер/Касса» установила наценку в 10 %
«Синема парк» и «Формула кино» передумали не показывать «Матильду»
До этого крупнейшая в России сеть кинотеатров не хотела брать фильм в прокат, ссылаясь на угрозу безопасности зрителей
«Синема парк» и «Формула кино» передумали не показывать «Матильду» До этого крупнейшая в России сеть кинотеатров не хотела брать фильм в прокат, ссылаясь на угрозу безопасности зрителей
Крупнейшая сеть кинотеатров в России отказалась от проката «Матильды» (обновлено)
Противники картины угрожали руководству компании
Крупнейшая сеть кинотеатров в России отказалась от проката «Матильды» (обновлено) Противники картины угрожали руководству компании
«Синема парк» и «Формулу кино» обязали согласовывать подорожание билетов с ФАС
Принадлежащие Александру Мамуту сети кинотеатров признаны монополистами в некоторых городах России
«Синема парк» и «Формулу кино» обязали согласовывать подорожание билетов с ФАС Принадлежащие Александру Мамуту сети кинотеатров признаны монополистами в некоторых городах России
Александр Мамут купил сеть кинотеатров «Формула кино»
Предполагается, что он объединит ее с сетью «Синема парк»
Александр Мамут купил сеть кинотеатров «Формула кино» Предполагается, что он объединит ее с сетью «Синема парк»
Иностранных фильмов меньше не станет: депутаты отказались вводить квоту
Кинотеатры убедили депутатов отказаться от установления квоты 80% на показ российских фильмов