В московских парках будут бесплатно преподавать французский и восточные языки
Ранее сообщалось, что в парках будут проходить занятия по английскому и испанскому
В московских парках будут бесплатно преподавать французский и восточные языки Ранее сообщалось, что в парках будут проходить занятия по английскому и испанскому
В парках Москвы разрешили разбивать огороды
Для этого Мосгорпарк запускает проект «Дача в большом городе»
В парках Москвы разрешили разбивать огороды Для этого Мосгорпарк запускает проект «Дача в большом городе»
Сиреневый сад открылся после реконструкции
Концепцию комплексного благоустройства сада разработали с участием британского агентства LDA Design и московского бюро Alphabet City
Сиреневый сад открылся после реконструкции Концепцию комплексного благоустройства сада разработали с участием британского агентства LDA Design и московского бюро Alphabet City
Обновлённый Сиреневый сад на Щёлковском шоссе На Щёлковском шоссе после реконструкции открылся Сиреневый сад
Обновлённый Сиреневый сад на Щёлковском шоссе На Щёлковском шоссе после реконструкции открылся Сиреневый сад
LDA Design представили проекты благоустройства парка «Садовники» и Сиреневого сада
Британское бюро представило мэрии проекты благоустройства двух зелёных зон в Москве.
LDA Design представили проекты благоустройства парка «Садовники» и Сиреневого сада Британское бюро представило мэрии проекты благоустройства двух зелёных зон в Москве.
На территории Сиреневого сада появится музей
Музей сирени под открытым небом появится на территории Сиреневого сада после реконструкции.