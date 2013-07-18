Мотиватор
Монетизируй родину: Кто зарабатывает на народных промыслахДизайнеры, издатель, флорист и фотограф, которые нашли вдохновение в русском фольклоре и строят на этом бизнес
Мотиватор
Монетизируй родину: Кто зарабатывает на народных промыслах Дизайнеры, издатель, флорист и фотограф, которые нашли вдохновение в русском фольклоре и строят на этом бизнес
Новости
Производитель дизайнерских платков Sirinbird попытается спасти бизнес при помощи Boomstarter
Ей необходимо собрать 250 000 рублей до 11 апреля
Новости
Производитель дизайнерских платков Sirinbird попытается спасти бизнес при помощи Boomstarter Ей необходимо собрать 250 000 рублей до 11 апреля
Hopes & Fears
Золотое дно: Как повлияло падение рубля на российских предпринимателейH&F поговорил с выигравшими и проигравшими из-за ослабления национальной валюты — машиностроителем, отельером, деятелем фастфуда и другими бизнесменами.
Hopes & Fears
Золотое дно: Как повлияло падение рубля на российских предпринимателей H&F поговорил с выигравшими и проигравшими из-за ослабления национальной валюты — машиностроителем, отельером, деятелем фастфуда и другими бизнесменами.
Эксперимент
Sirinbird: Как производитель платков с русскими узорами ищет подрядчиков за рубежомИрине Батьковой хватило недели, чтобы отбить затраты на производство партии шёлковых платков. Проблемы начались, когда закрылась единственная подходящая печатная компания.
Эксперимент