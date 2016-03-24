Как это работает
Как работает система антитеррористической безопасности в метроСколько стоит система видеонаблюдения подземки и какой удар выдерживают взрывозащитные контейнеры
Как это работает
Как работает система антитеррористической безопасности в метро Сколько стоит система видеонаблюдения подземки и какой удар выдерживают взрывозащитные контейнеры
Город
В московских трамваях появятся видеокамеры и тревожные кнопки
Трамваи оборудуют до конца 2016 года
Город
В московских трамваях появятся видеокамеры и тревожные кнопки Трамваи оборудуют до конца 2016 года
Город
Домодедово вложит более миллиарда рублей в систему безопасности
Из этой суммы более 800 миллионов рублей потратят на покупку досмотрового оборудования
Город