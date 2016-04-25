Крупнейшие интернет-магазины России Второй год подряд список возглавляет Wildberries
Самые дорогие компании Рунета За прошедший год четверка лидеров не изменилась
Лидеры по онлайн-продажам в России
Интернет-магазин Wildberries сумел вытеснить «Юлмарт» с первого места
Лидеры по онлайн-продажам в России Интернет-магазин Wildberries сумел вытеснить «Юлмарт» с первого места
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