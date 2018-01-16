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Zoom, спорт и «Тролли.Караоке»: Какие приложения скачивают россияне на карантине

Сокращение спроса на шопинг-приложения и игры

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Новости

Zoom, спорт и «Тролли.Караоке»: Какие приложения скачивают россияне на карантине Сокращение спроса на шопинг-приложения и игры

Новости

Какие приложения стали популярными в AppStore во время карантина

И какие компании терпят убытки

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Новости

Какие приложения стали популярными в AppStore во время карантина И какие компании терпят убытки

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Самые популярные песни в российском Apple Music

И что шазамят чаще всего

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Самые популярные песни в российском Apple Music И что шазамят чаще всего

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Сколько россиян пользуются нелегальным контентом в интернете

В стране растет число тех, кто готов платить за просмотр кино

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Новости

Сколько россиян пользуются нелегальным контентом в интернете В стране растет число тех, кто готов платить за просмотр кино

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Сколько россияне потратили на мобильные приложения в 2017 году

Траты выросли по сравнению с 2016 годом на 40 %

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Новости

Сколько россияне потратили на мобильные приложения в 2017 году Траты выросли по сравнению с 2016 годом на 40 %

Новости

На «ЛитРес» подали в суд из-за разных цен на книги для Android и iOS

Москвич просит один миллион за моральный ущерб

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Новости

На «ЛитРес» подали в суд из-за разных цен на книги для Android и iOS Москвич просит один миллион за моральный ущерб