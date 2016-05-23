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Скейт-парк в парке Горького открылся после реконструкции

На площадке работает бесплатная скейт-школа

Скейт-парк в парке Горького открылся после реконструкции
На площадке работает бесплатная скейт-школа