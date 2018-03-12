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Новости

Великобритания вышлет российских дипломатов и проигнорирует ЧМ-2018

Лондон принял пакет жеcтких мер против России в связи с отравлением Скрипаля

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Новости

Великобритания вышлет российских дипломатов и проигнорирует ЧМ-2018 Лондон принял пакет жеcтких мер против России в связи с отравлением Скрипаля

Новости

МИД — в ответ на ультиматум Великобритании по делу Скрипаля

Мария Захарова назвала ситуацию «абсолютным шоу»

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Новости

МИД — в ответ на ультиматум Великобритании по делу Скрипаля Мария Захарова назвала ситуацию «абсолютным шоу»

Новости

Россия пригрозила Великобритании ухудшением отношений после угроз журналистам

Посольство обвиняет Лондон в «антироссийской кампании» в СМИ

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Новости

Россия пригрозила Великобритании ухудшением отношений после угроз журналистам Посольство обвиняет Лондон в «антироссийской кампании» в СМИ